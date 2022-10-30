Лавров заявил о тревогах из-за желания Польши разместить ядерное оружие США

«Польша просится в “кандидаты” на то, чтобы и у нее американцы также разместили свои ядерные бомбы. Эта ситуация весьма тревожит», — сказал Лавров (цитата по ТАСС).
Глава российского МИДа отметил, что нынешние политики Запада пытаются «играть» с темой ядерного оружия и делают это «достаточно безответственно».
В начале октября президент Польши Анджей Дуда заявил, что Варшава обсуждает с Вашингтоном вопрос о присоединении страны к программе НАТО Nuclear Sharing по совместному использованию ядерного оружия. При этом он говорил, что в ближайшем будущем нет признаков того, что республика получит ядерное оружие в свое распоряжение.
После этого президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Москва и Минск продумают, как ответить на угрозу размещения ядерного оружия в Польше.
В пресс-службе госдепартамента сообщали, что США не намерены размещать ядерное оружие в Польше и других странах, которые присоединились к НАТО после 1997 г. Там отметили, что не в курсе обсуждения подобных планов с Польшей.