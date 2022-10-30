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15:44 (мск), источник: ТАСС

Песков заявил, что переговоры по Украине надо вести в первую очередь с Вашингтоном

ТАСС, 30 октября. Переговоры по Украине следует вести в первую очередь с Вашингтоном, поскольку Киев действует «по указке извне», считает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Источник: AP 2022

«Очевидно, что решающий голос за Вашингтоном. Невозможно о чем-то говорить, например, с Киевом», — сказал представитель Кремля в интервью на канале «Россия-1» в программе «Москва. Кремль. Путин» журналисту Павлу Зарубину.

Песков пояснил, что «в Киеве есть президент, законный президент Украины господин [Владимир] Зеленский, но достигать с ним каких-то договоренностей, основываясь на опыте мартовском, можно, но эти договоренности ничего не стоят, потому что по указке извне они могут быть отменены моментально». «Соответственно, как минимум нужно разговаривать с кем-то, плюс с их вдохновителем, руководителем и так далее», — подчеркнул представитель Кремля.

РФ и Украина в марте проводили переговоры. Как отмечал ранее Песков, тогда фактически был готов текст договоренностей, был достигнут очень сложный баланс, но потом внезапно украинская сторона ушла с радаров, декларировала свое нежелание продолжать переговоры. Российская сторона обращала внимание на то, что это произошло явно по указке из Вашингтона. Президент РФ подчеркивал, что позиция Украины по переговорам с Россией изменилась в тот момент, когда войска РФ отошли от Киева. Зеленский 4 октября ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о невозможности проведения переговоров с Путиным.

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