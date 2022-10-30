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Спецоперация на Украине
23:24 (мск), источник: ТАСС

Посольство РФ: теракт в Севастополе подтвердил вовлеченность Лондона в события на Украине

ЛОНДОН, 30 октября. /ТАСС/. Теракт в Севастополе против кораблей Черноморского флота и гражданских судов показал степень вовлеченности британских спецслужб в ход боевых действий на Украине. Об этом говорится в полученном в воскресенье ТАСС комментарии посольства РФ в Лондоне.

«Согласно информации Минобороны России, подготовка авиационного и морского удара ВСУ (Вооруженных сил Украины — прим. ТАСС) 29 октября по кораблям и инфраструктуре Черноморского флота России в Севастополе осуществлялась под руководством находящихся на Украине британских специалистов, — сказано в нем. — Произошедшее не может быть квалифицировано иначе как террористический акт. Приведенная информация является наглядным свидетельством подлинной степени вовлеченности военных и специальных служб Соединенного Королевства в ход военных действий на Украине».

В диппредставительстве добавили, что «британская разведка уже и не считает нужным скрывать, что щедро делится с ВСУ оперативными разведывательными данными».

Роль Британии в нападении у берегов Крыма

Россия проработает практические меры в связи с ролью Великобритании в произошедшем 29 октября теракте в Севастополе против кораблей Черноморского флота и гражданских судов, говорится в комментарии посольства.

«В результате действий ВСУ, организованных при участии британских специалистов, российская сторона не может гарантировать безопасность гражданских сухогрузов, участвующих в “черноморской инициативе”, и вынуждена приостановить ее реализацию на неопределенный срок. Подчеркиваем, что всю ответственность за срыв зерновой сделки несут именно Украина и ее западные кураторы. Практические шаги в связи с британской ролью в нападении у берегов Крыма 29 октября будут проработаны», — сказано в нем.

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