06:02 (мск), источник: ТАСС
МИД РФ рассказал о поддержке Запада мошеннических кол-центров на Украине
МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. Некоторые западные страны, в числе которых Великобритания, США, ФРГ, Нидерланды, Польша и Эстония, проводят политику инфраструктурной поддержки функционирования украинских кол-центров, занимающихся мошенничеством в отношении россиян. Об этом заявил начальник отдела департамента международной информационной безопасности МИД РФ Эрнест Чернухин, чьи слова приводятся в опубликованной в понедельник статье газеты «Известия».