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06:02 (мск), источник: ТАСС

МИД РФ рассказал о поддержке Запада мошеннических кол-центров на Украине

МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. Некоторые западные страны, в числе которых Великобритания, США, ФРГ, Нидерланды, Польша и Эстония, проводят политику инфраструктурной поддержки функционирования украинских кол-центров, занимающихся мошенничеством в отношении россиян. Об этом заявил начальник отдела департамента международной информационной безопасности МИД РФ Эрнест Чернухин, чьи слова приводятся в опубликованной в понедельник статье газеты «Известия».

Источник: Reuters

«В такой схеме (украинских кол-центров, занимающихся мошенничеством в отношении россиян — прим. ТАСС) задействован целый конгломерат государств, сама Украина, конечно, такое не провернет. Поддержка центров осуществляется с территории Великобритании, США, ФРГ, Нидерландов, Польши и Эстонии, <…> эти государства проводят политику крышевания или инфраструктурной поддержки функционирования этих центров враждебных [для России]», — сказал Чернухин.

Россия информировала об этой ситуации Интерпол, но пока реакции не последовало, что свидетельствует о двойных стандартах этой структуры, подчеркнул Чернухин. «Они допускают использование этого инструмента в отношении РФ, но совершенно не допускают в отношении развитых европейских государств. <…> Но сейчас появляются данные о том, что “окучиваются” и польские граждане, и прибалтийские, и граждане европейских государств с помощью этой наработанной схемы», — отметил он.

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