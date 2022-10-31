Си Цзиньпин заявил об укреплении дружбы между народами России и Китая

Как отмечает телеканал, глава КНР направил поздравительное письмо 29 октября. Си Цзиньпин в своем послании отметил, что с момента своего создания организация всегда придерживалась концепции дружбы с Китаем и внесла важный вклад в укрепление взаимопонимания и доверия между двумя народами.
«В настоящее время китайско-российские отношения всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия в новую эпоху сохраняют высокий уровень развития, обмены и сотрудничество в различных областях продолжают углубляться, дружба между двумя народами непрерывно укрепляется», — говорится в телеграмме.
Си Цзиньипн подчеркнул, что у российско-китайской дружбы большие перспективы и широкие возможности. Он также выразил надежду на то, что Общество российско-китайской дружбы продолжит играть важную роль в укреплении связей между народами двух стран.