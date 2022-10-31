Разные области мозга обучают друг друга во время снаТак у нас появляются устойчивые воспоминания
Фоторепортажи
15Показаны самые красивые абстрактные снимки дикой природы
10Россияне увидели частичное солнечное затмение
13:21 (мск), источник: © РИА Новости

Турция и ООН возобновили осмотр судов по продуктовой сделке

МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Представители Турции и ООН возобновили осмотр судов в рамках продуктовой сделки после выхода России из соглашений, сообщило Reuters со ссылкой на представителя всемирной организации.

Спецоперация на Украине
Источник: Sputnik / Бурджу Окутан

«Команды Турции, ООН возобновили осмотры судов согласно черноморской зерновой сделке», — говорится в сообщении.

ООН на 31 октября согласовала с Анкарой и Киевом движение 16 судов и намерена проинспектировать 40 судов, которые стоят на якоре вблизи Стамбула.

Как заявил посол России в Турции Алексей Ерхов, Москва больше не может гарантировать безопасность сухогрузов, участвующих в зерновой сделке.

В минувшую субботу в российском МИД объявили, что действие продуктовой сделки приостановлено на неопределенный срок. В ведомстве пояснили, что 29 октября украинские войска под прикрытием гуманитарного коридора, созданного для вывоза зерна, нанесли массированные удары по кораблям и инфраструктуре Черноморского флота в Севастополе.

Пакетная зерновая сделка состоит из двух документов, которые представители России, Украины, Турции и ООН подписали 22 июля в Стамбуле. В первом меморандуме речь идет об обязательстве ООН снять ограничения на экспорт российских удобрений и сельхозпродукции на мировые рынки. Второй определяет алгоритм вывоза украинского зерна из портов на Черном море.

Во время загрузки произошла ошибка.
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 В Китае восхитились российским 'супер-бомбардировщиком', пугающим Запад
Офицер НАТО сообщил о наступившем 'логистическом кошмаре' для ВСУ
Возрастное ограничение 18+
Спецоперация на Украине
Российские войска отбили атаки на Краснолиманском направлении
МО РФ отчиталось об ударах по энергетическим объектам на Украине
Кличко заявил об отключении водоснабжения у 80% жителей Киева
ВСУ обстреляли село Красное Белгородской области
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта
ООНдипломатиясельское хозяйство