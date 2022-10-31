15:14 (мск), источник: Ведомости
Избрание Лулы да Силва не изменит отношений Бразилии с Россией
Позиция по этому вопросу — единственное, что сближает нового президента с предшественником.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
Победу во втором туре президентских выборов в Бразилии одержал кандидат от социалистической Партии трудящихся Луис Инасиу Лула да Силва.
Он опередил действующего главу государства Жаира Болсонару с минимальным отрывом — 50,9% против 49,1%. Да Силва уже руководил страной — он был у власти два срока: с 2003 по 2010 г.
Результаты выборов не должны повлиять на экономические отношения между Россией и Бразилией, уверен заведующий кафедрой международных отношений и внешней политики МГИМО Борис Мартынов. «В этом плане все останется стабильным. Если избрание да Силвы и может вызвать какие-то осложнения, то только во внутриполитическом плане, поскольку расхождение между результатами победителя и проигравшего минимальное и Болсонару может поставить под сомнение легитимность результатов», — заявил он «Ведомостям».
При этом «благожелательная экономическая позиция» Бразилии в отношении России будет продолжать соседствовать с неприятием конфликта на Украине, считает эксперт. Неизменной, по его словам, будет также оставаться и позиция Бразилии в отношении санкций против России.
В мае в интервью газете Times Лула да Силва назвал их «наказанием для всего человечества».
Директор Института Латинской Америки РАН Владимир Давыдов в разговоре с «Ведомостями» также выразил уверенность, что ни политический, ни экономический курс Бразилии существенно меняться не будет. «Я думаю, что в отношении санкций у да Силва позиция более твердая, чем у Болсонару. Что касается связей в рамках БРИКС, здесь многого ожидать не следует, но если говорить об изменениях, то они, скорее всего, будут со знаком “плюс”, — рассказал Давыдов.
По словам заместителя директора Института истории и политики МПГУ Владимира Шаповалова, внешнеполитические изменения после прихода к власти нового президента будут касаться отношений с США и другими странами Латинской Америки:
Что касается России, мы не ждем принципиальных изменений, поскольку и для уходящего президента Бразилии, и для приходящего курс на взаимодействие с Россией, развитие отношений с Россией — это единственная точка, в которой их позиции близки.
При этом, по его словам, неизменность курса не означает открытую поддержку России, а лишь говорит о сохранении общей стратегии отношений двух стран. «Болсонару и Лула да Силва понимают значимость взаимодействия с Россией как в рамках БРИКС, так и в позиционировании Бразилии на мировой арене, поддержке тех или иных инициатив, выстраивании более взвешенной, самостоятельной политики», — добавил Шаповалов.
Такого же мнения придерживаются и в Совете Федерации РФ. Бразилия, наряду с Аргентиной, остается «форпостом» России в Латинской Америке, заявил «РИА Новости» 31 октября первый замглавы международного комитета верхней палаты Владимир Джабаров.
У России были отличные отношения с обоими кандидатами. Болсонару больше выступал за взаимодействие с США, Силва — против этого. С нами оба кандидата поддерживали нормальные отношения.
Эксперты отмечают вероятное изменение жизни Бразилии из-за прихода левого кандидата к власти, но прогнозы относительно его масштабов разнятся. По словам Шаповалова, избрание да Силвы повлечет «очень значимое изменение во внутриполитической жизни Бразилии, потому что взгляды двух кандидатов диаметрально противоположные».
Болсонару — бывший военный. Политик известен своими крайне правыми взглядами: он выступал за смертную казнь, против абортов и однополых браков, хвалил военные диктатуры в Латинской Америке.
Сейчас будет развиваться курс на социальную политику, говорит Давыдов: «Вопрос — в какой мере. В мировой экономике дела идут не лучшим образом, и это неизбежно отразится на политике да Силвы. Другой момент — его полномочия существенно ограничены тем обстоятельством, что в парламенте страны очень сильна оппозиция. В полной мере развернуться влево не получится».
В самой Бразилии в 2003—2010 гг. были реализованы масштабные социально-экономические программы против бедности, голода, также большая часть населения получила доступ к высшему образованию. По данным Всемирного банка, уровень бедности в стране сократился почти в два раза, с 41,7% до 24%. Кроме того, средний рост ВВП Бразилии составлял порядка 3,8% в год, инфляция снизилась с 14,7% до 5%, а безработица упала с 10% до 7,3%.
Президент России Владимир Путин уже поздравил да Силву с победой на выборах, выразив надежду на дальнейшее развитие сотрудничества двух стран. Связи между ними были очень активными и в предыдущее президентство бразильского лидера. Именно при нем сформировалось объединение БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР).
Дарья Мосолкина
Статья была подготовлена при участии Анны Вергазовой