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14:55 (мск), источник: Коммерсантъ

Песков считает, что без России зерновая сделка вряд ли выполнима

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что без участия России зерновая сделка приобретает рискованный характер и вряд ли реализуема. Ранее в Турции заявили, что продолжат прилагать усилия по выполнению сделки, несмотря на решение России.

Источник: Reuters

«В условиях, когда Россия говорит о невозможности гарантировать безопасность судоходства в указанных районах, такая сделка вряд ли реализуема, и она приобретает иной характер: гораздо более рискованный, опасный и негарантированный», — сказал Дмитрий Песков в ходе пресс-колла в ответ на «Ъ FM».

По его словам, Кремль продолжает контакты с Турцией и ООН «по линии дипломатического и иных ведомств».

Песков добавил, что действия Украины привели к угрозам для зерновой сделки. «Вы видите действия украинской стороны, вы видите, что именно этими действиями украинская сторона шла к срыву этой сделки, шла к тому, чтобы подорвать атмосферу безопасности и гарантированной безопасности. Здесь нужно исходить из того, что известные действия украинской стороны привели к тому, что сделка под угрозой», — сказал он.

Россия заявила о временной приостановке своего участия в зерновой сделке из-за атаки в Севастополе на суда, которые участвовали в обеспечении безопасности гуманитарного коридора. Украина координирует движение судов по «зерновому коридору» с ООН и Турцией. Франция разрабатывает сухопутный маршрут для вывоза зерна с Украины. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что страна намерена прилагать усилия по доставке зерна на мировые рынки.

Олеся Павленко

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