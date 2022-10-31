Песков считает, что без России зерновая сделка вряд ли выполнима

«В условиях, когда Россия говорит о невозможности гарантировать безопасность судоходства в указанных районах, такая сделка вряд ли реализуема, и она приобретает иной характер: гораздо более рискованный, опасный и негарантированный», — сказал Дмитрий Песков в ходе пресс-колла в ответ на «Ъ FM».
Песков добавил, что действия Украины привели к угрозам для зерновой сделки. «Вы видите действия украинской стороны, вы видите, что именно этими действиями украинская сторона шла к срыву этой сделки, шла к тому, чтобы подорвать атмосферу безопасности и гарантированной безопасности. Здесь нужно исходить из того, что известные действия украинской стороны привели к тому, что сделка под угрозой», — сказал он.
Россия заявила о временной приостановке своего участия в зерновой сделке из-за атаки в Севастополе на суда, которые участвовали в обеспечении безопасности гуманитарного коридора. Украина координирует движение судов по «зерновому коридору» с ООН и Турцией. Франция разрабатывает сухопутный маршрут для вывоза зерна с Украины. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что страна намерена прилагать усилия по доставке зерна на мировые рынки.