Встреча в Сочи, зерно для бедных стран и неумирающая надежда. Темы брифинга Пескова

Брифинг впервые прошел при помощи российского программного решения от компании «Ростелеком», на что обратил внимание Песков.
ТАСС собрал ключевые заявления представителя Кремля.
Президент работает в Сочи, скоро в формате делегаций начнется его двусторонняя встреча с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, а затем — с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Далее запланирована уже трехсторонняя встреча.
Не будем предвосхищать результаты, давайте дождемся.
По возможным контактам Владимира Путина с президентом Белоруссии Александром Лукашенко «пока нет каких-то точных дат».
В течение дня запланировано несколько встреч внутреннего характера. Не исключено, что по видеосвязи состоится и совещание по вопросам экономики.
О работе «зерновой сделки» без РФ
«В условиях, когда Россия говорит о невозможности гарантировать безопасность судоходства в указанных районах, такая сделка вряд ли реализуема и приобретает другой характер, гораздо более опасный».
«Вы уже видите действия украинской стороны, именно этими действиями украинская сторона шла к срыву этой сделки, шла к тому, чтобы подорвать атмосферу доверия и гарантированной безопасности».
Они и привели к тому, что сделка под угрозой.
«По линии дипломатического и военного ведомств продолжается контакт с турецкой стороной, а также с ООН».
«Небольшая доля из всего поставляемого зерна в рамках этой сделки» была передана беднейшим странам. Направить продовольствие туда — «вопрос сложный, непростой, его предстоит проработать». «Пока мы только говорим о готовности Российской Федерации выпадающий объем компенсировать».
Сообщения Минобороны РФ о причастности британской стороны к атаке на бухту Севастополя «заслуживают доверия», поскольку это максимально официальный источник информации.
«Мы проинформируем вас дополнительно», готовится ли указ о завершении мобилизации.
В вопросе, может ли быть дано новое мобилизационное задание регионам:
В данном случае было заявление министра обороны, нужно на него ориентироваться.
О борьбе РФ за разморозку средств в ЕС
«Учитывая, что речь идет просто о международном акте воровства и нарушении всего и вся, всех международных правил и законов, мы продолжим отстаивать наши интересы» в вопросе разморозки оставшихся за рубежом средств. «Так что надежда умирает последней».
О ядерном оружии в Финляндии
«Там не собираются включать в текст каких-либо ограничений в плане членства в НАТО», что не свидетельствует о намерении разместить ядерное оружие близ российских границ. «Давайте дождемся четких формулировок».
Об итогах выборов в Бразилии
«Наши двусторонние отношения и взаимодействие в рамках БРИКС носят весьма эффективный характер». «Президент поздравил вновь избранного президента Бразилии» Луиса Инасиу Лулу да Силву.
«Мы во всех странах поддерживаем тех, кто разделяет мнение о необходимости» взаимодействовать, «учитывая интересы друг друга».
О «взломе» телефона Лиз Трасс
«К сожалению, в британских СМИ сейчас дефицит материалов, которые можно воспринимать серьезно, а к подобным публикациям мы относимся, как к “желтой прессе”».
Об итогах Валдайского форума
«Президент достаточно высоко оценивает работу Валдайского клуба и воспринимает подобные» мероприятия «как хороший способ поговорить с теми, кто занимается Россией», «кто пытается разобраться по сути — какие причины, какие сценарии, последствия».
Путин готовится к таким мероприятиям и «всегда пытается исчерпывающе общаться», так как это по сути «доведение нашей позиции из уст первоисточника».
«Он давал положительную оценку состоявшейся встрече».
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