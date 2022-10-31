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16:48 (мск), источник: Газета.Ру

Кипр начнет взимать визовый сбор с граждан России 1 декабря

Визовый сбор для взрослых россиян за оформление визы на Кипр с 1 декабря будет стоит €80. Об этом сообщается на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Источник: AP 2022

При этом для детей с 6 до 12 лет визовый сбор составит €40. Соответствующее решение принял Совет министров Республики Кипр.

В АТОР уточнили, что до 1 декабря российские граждане могут сделать въездные документы бесплатно. Срок рассмотрения заявки составит 3−5 рабочих дней. Кроме того, въехать на территорию Кипра можно по многократной действующей шенгенской визе, а также по многократной национальной визе Румынии, Хорватии или Болгарии или кипрской национальной визе.

В сентябре Совет Европейского союза принял решение полностью приостановить действие соглашения об упрощенном визовом режиме между ЕС и Российской Федерацией. В соответствии с этим решением стоимость визового сбора была увеличена с €35 до €80 евро, а правила выдачи многократных виз были ужесточены.

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