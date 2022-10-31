Кипр начнет взимать визовый сбор с граждан России 1 декабря

При этом для детей с 6 до 12 лет визовый сбор составит €40. Соответствующее решение принял Совет министров Республики Кипр.
В АТОР уточнили, что до 1 декабря российские граждане могут сделать въездные документы бесплатно. Срок рассмотрения заявки составит 3−5 рабочих дней. Кроме того, въехать на территорию Кипра можно по многократной действующей шенгенской визе, а также по многократной национальной визе Румынии, Хорватии или Болгарии или кипрской национальной визе.
В сентябре Совет Европейского союза принял решение полностью приостановить действие соглашения об упрощенном визовом режиме между ЕС и Российской Федерацией. В соответствии с этим решением стоимость визового сбора была увеличена с €35 до €80 евро, а правила выдачи многократных виз были ужесточены.