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17:24 (мск), источник: Коммерсантъ

Минобороны объявило о завершении призыва по частичной мобилизации

Министерство обороны России объявило все мероприятия в рамках частичной мобилизации, связанные с призывом на военную службу граждан, завершенными. Вручение повесток прекращается, пункты сбора начинают функционировать по прежнему назначению. Дальнейшая работа военкоматов по добору в ряды вооруженных сил будет организована за счет приема добровольцев и кандидатов для прохождения военной контрактной службы. Указа президента о завершении частичной мобилизации пока нет.

Источник: РИА "Новости"

По поручению министра обороны Сергея Шойгу Генштаб направил командующим военных округов и Северному флоту указания до 1 ноября доложить о завершении мероприятий частичной мобилизации. Всему задействованному для обеспечения частичной мобилизации личному составу военных комиссариатов предписано вернуться к выполнению своих обязанностей в штатном режиме.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину о завершении частичной мобилизации 28 октября. По словам Шойгу, «установленное задание» призвать 300 тыс. человек выполнено. Из них 218 тыс. проходят обучение на полигоне, а 82 тыс. уже отправлены в действующие войска.

Ранее сегодня, 31 октября, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле сообщат, когда появится указ Путина о завершении мобилизации. Несмотря на объявление Минобороны, соответствующий указ президента пока что не обнародован.

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