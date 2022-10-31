17:24 (мск), источник: Коммерсантъ
Минобороны объявило о завершении призыва по частичной мобилизации
Министерство обороны России объявило все мероприятия в рамках частичной мобилизации, связанные с призывом на военную службу граждан, завершенными. Вручение повесток прекращается, пункты сбора начинают функционировать по прежнему назначению. Дальнейшая работа военкоматов по добору в ряды вооруженных сил будет организована за счет приема добровольцев и кандидатов для прохождения военной контрактной службы. Указа президента о завершении частичной мобилизации пока нет.