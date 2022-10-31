Молдавия высылает российского дипломата после падения обломков ракеты

Решение о высылке принято в соответствии с положениями Венской конвенции о дипломатических отношениях, заявил МИД Молдавии. «Ракетные удары по соседней стране продолжают наращивать риски безопасности, а граждане нашей страны все больше ощущают на себе их разрушительные последствия», — отметили в министерстве.
Москва даст соответствующий ответ на высылку российского дипломата, сообщили ТАСС в МИД РФ.
Ранее в Молдавии упали обломки ракеты, сбитой украинской системой ПВО. Обломки ракеты упали в селе Наславча, которое находится на границе с Винницкой областью Украины, в результате инцидента никто не пострадал. МИД Молдавии осудил ракетные обстрелы украинских городов.
10 октября МИД Молдавии сообщил, что российские ракеты, запущенные в сторону Украины, нарушили воздушное пространство страны. Президент Молдавии Майя Санду тогда заявила, что это нарушает ее статус нейтральной страны.