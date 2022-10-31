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18:47 (мск), источник: Коммерсантъ

Молдавия высылает российского дипломата после падения обломков ракеты

МИД Молдавии объявил сотрудника посольства России персоной нон грата после инцидента с падением фрагментов ракеты, сбитой украинской ПВО. О высылке представителя посольства было объявлено послу РФ в Кишиневе Олегу Васнецову, сообщает молдавское министерство. В МИД России пообещали ответить на высылку дипломата из Молдавии.

Решение о высылке принято в соответствии с положениями Венской конвенции о дипломатических отношениях, заявил МИД Молдавии. «Ракетные удары по соседней стране продолжают наращивать риски безопасности, а граждане нашей страны все больше ощущают на себе их разрушительные последствия», — отметили в министерстве.

Москва даст соответствующий ответ на высылку российского дипломата, сообщили ТАСС в МИД РФ.

Ранее в Молдавии упали обломки ракеты, сбитой украинской системой ПВО. Обломки ракеты упали в селе Наславча, которое находится на границе с Винницкой областью Украины, в результате инцидента никто не пострадал. МИД Молдавии осудил ракетные обстрелы украинских городов.

10 октября МИД Молдавии сообщил, что российские ракеты, запущенные в сторону Украины, нарушили воздушное пространство страны. Президент Молдавии Майя Санду тогда заявила, что это нарушает ее статус нейтральной страны.

Мария Федотова

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