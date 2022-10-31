В зоопарке США родился редчайший тонкинский гульман Обезьяне дали имя Ревень
Фоторепортажи
8ЧП на Крымском мосту
10Россияне увидели частичное солнечное затмение
Главное
Спецоперация на Украине
31 октября, источник: RT на русском

Путин: призыв в рамках частичной мобилизации в России завершён

Российский лидер Владимир Путин заявил, что призыв в рамках частичной мобилизации в России завершён.

Источник: AP 2022

«Да, конечно, это было сделано моим указом (объявление о мобилизации. — RT), потому что по другому по закону невозможно, сделано это было по предложению Министерства обороны, а сейчас Министерство обороны предложило мобилизационные мероприятия завершить… с юристами поговорю, нужно ли указом объявлять, что она завершена, но она завершена. Точка поставлена», — сказал он.

Ранее министр обороны Сергей Шойгу доложил Путину о завершении мобилизации во всех регионах России. Задание по призыву 300 тыс. человек выполнено. 82 тыс. направлены в район спецоперации, остальные 218 тыс. проходят подготовку на полигонах. Также Шойгу отметил, что среди мобилизованных — 1300 сотрудников органов исполнительной власти.

Следите за развитием темы Частичная мобилизация
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 В конструктивном ключе: чего можно ожидать от избрания Лулы да Силвы...
В Сирии пресекли очередную попытку прорыва боевиков в районе Эт-Танф
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта
Путин Владимир