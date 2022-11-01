FT: премьер Британии Сунак намерен повысить налоги для покрытия дефицита бюджета

Как пишет издание, Сунак и глава Министерства финансов Джереми Хант согласовали повышение налогов 31 октября.
«Это будет жестко. всем придется платить больше налогов, если мы хотим сохранить государственные услуги», — приводит газета слова сотрудника Минфина, который пожелал сохранить анонимность.
Источник FT добавил, что после заимствования сотен миллиардов фунтов из-за пандемии коронавируса и масштабной поддержки по оплате счетов за электроэнергию, невозможно заполнить бюджетную дыру только за счет сокращения расходов.
На прошлой неделе Сунак в своей первой речи в новой должности заявил, что страна столкнулась с серьезными вызовами в сфере экономики. Он подчеркнул, что это потребует непростых решений от правительства.