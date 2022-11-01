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07:15 (мск), источник: Газета.Ру

Клинтон подала в суд на Трампа с целью взыскать с него $1 млн

Экс-кандидат в президенты США и бывший госсекретарь Хиллари Клинтон направила ходатайство о взыскании с экс-президента страны Дональда Трампа и его адвокатов $1,06 млн за подачу якобы необоснованного иска против нее, в котором она обвиняется в попытке повлиять на результаты выборов 2016 года. Об этом сообщает Bloomberg, ссылаясь на поданное в суд заявление Клинтон.

Источник: Reuters

По информации агентства, политик требует взыскать данную сумму в качестве компенсации судебных издержек и расходов, которые понесли она, ее президентская кампания 2016 года и несколько других связанных с демократами ответчиков в результате подачи Трампом иска против них.

Как пишет агентство, Алина Хабба, один из адвокатов Трампа, заявила, что поданное Клинтон ходатайство является «провокационным обвинением».

В марте 2022 года Трамп подал в федеральный суд США округа Флориды судебный иск против Хиллари Клинтон и руководителей Демократической партии. Он обвинил политиков в организации «немыслимого заговора, потрясающего сознание и бросающего вызов демократическим устоям нации», с целью повлиять на итоги выборов 2016 года.

В 2016 году, когда Трамп победил на президентских выборах в США, были опубликованы документы о предполагаемых связях Трампа с Россией. Позже экс-сотрудник MI-6 Кристофер Стил подготовил для ФБР второе «досье». Сообщалось, что «русское досье Трампа» помогала составлять россиянка.

Антон Демидов

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