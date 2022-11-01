Клинтон подала в суд на Трампа с целью взыскать с него $1 млн

По информации агентства, политик требует взыскать данную сумму в качестве компенсации судебных издержек и расходов, которые понесли она, ее президентская кампания 2016 года и несколько других связанных с демократами ответчиков в результате подачи Трампом иска против них.
Как пишет агентство, Алина Хабба, один из адвокатов Трампа, заявила, что поданное Клинтон ходатайство является «провокационным обвинением».
В марте 2022 года Трамп подал в федеральный суд США округа Флориды судебный иск против Хиллари Клинтон и руководителей Демократической партии. Он обвинил политиков в организации «немыслимого заговора, потрясающего сознание и бросающего вызов демократическим устоям нации», с целью повлиять на итоги выборов 2016 года.
В 2016 году, когда Трамп победил на президентских выборах в США, были опубликованы документы о предполагаемых связях Трампа с Россией. Позже экс-сотрудник MI-6 Кристофер Стил подготовил для ФБР второе «досье». Сообщалось, что «русское досье Трампа» помогала составлять россиянка.