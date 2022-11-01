Руины древних городов подтвердили события, описанные в Библии В Израиле реконструировали библейские сражения с помощью геомагнитного поля и решили несколько давних загадок
Фоторепортажи
10Конкурс Nature Conservancy 2022 показал снимки победителей
14Выбраны лучшие пейзажи 2022 года
Главное
Спецоперация на Украине
08:24 (мск), источник: Lenta.Ru

В Госдуме объяснили невозможность возобновления зерновой сделки

Возобновление зерновой сделки невозможно, поскольку коридор безопасности используется для террористических атак. Такое объяснение дал спикер Государственной Думы Вячеслав Володин, его комментарий приводится в Telegram-канале.

Источник: РИА "Новости"

Спикер нижней палаты парламента напомнил, что Россия предоставила Украине возможность вывоза зерна, которое должно было попасть в государства Африки и Азии.

Однако только лишь 3−4 процента попало в заявленные страны, большая часть продовольствия досталась государствам Евросоюза, отметил Володин.

«В этот раз Зеленский своими действиями перечеркнул все договоренности, достигнутые при участии Турции и ООН, показав террористическую сущность киевского режима», — написал спикер Госдумы.

Он подчеркнул, что зерновая сделка не может продолжаться на прежних условиях из-за атак против кораблей Черноморского флота в коридоре безопасности.

Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что Москва пошла на зерновую сделку для помощи беднейшим странам.

31 октября официальный представитель госдепартамента Нед Прайс заявил, что власти США не увидели оправдания о приостановке участия России в зерновой сделке.

Россия объявила о приостановке зерновой сделки после того, как 29 октября беспилотники атаковали в Севастополе суда Черноморского флота. В Минобороны России заявили, что удары совершили Вооруженные силы Украины.

Во время загрузки произошла ошибка.
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Путин рассказал, что ждет мир в ближайшие 10 лет
Байден вышел из себя из-за неблагодарности Зеленского
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта
Володин Вячеслав