В Госдуме объяснили невозможность возобновления зерновой сделки

Спикер нижней палаты парламента напомнил, что Россия предоставила Украине возможность вывоза зерна, которое должно было попасть в государства Африки и Азии.
Однако только лишь 3−4 процента попало в заявленные страны, большая часть продовольствия досталась государствам Евросоюза, отметил Володин.
«В этот раз Зеленский своими действиями перечеркнул все договоренности, достигнутые при участии Турции и ООН, показав террористическую сущность киевского режима», — написал спикер Госдумы.
Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что Москва пошла на зерновую сделку для помощи беднейшим странам.
31 октября официальный представитель госдепартамента Нед Прайс заявил, что власти США не увидели оправдания о приостановке участия России в зерновой сделке.
Россия объявила о приостановке зерновой сделки после того, как 29 октября беспилотники атаковали в Севастополе суда Черноморского флота. В Минобороны России заявили, что удары совершили Вооруженные силы Украины.