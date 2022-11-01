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09:29 (мск), источник: Lenta.Ru

МАГАТЭ начало проверку деятельности двух украинских объектов

Эксперты Международного агентства по атомной энергетике (МАГАТЭ) начали проверку на двух украинских объектах на фоне заявлений российской стороны о подготовке провокации с «грязной бомбой». Об этом сообщает РИА Новости.

Источник: AP 2022

«Генеральный директор [Рафаэль] Гросси заявил, что инспекторы МАГАТЭ начали и скоро завершат деятельность по проверке на двух объектах на Украине после письменного запроса от украинского правительства о направлении туда команд и инспекторов», — заявили в организации.

Ранее гендиректор агентства Рафаэль Гросси объявил о намерении МАГАТЭ сообщить совету управляющих и общественности результаты проведенной проверки данных о появлении на Украине «грязной бомбы». Он подчеркнул, что информация будет обнародована после завершения расследования.

24 октября стало известно о визите Гросси на Украину, чтобы убедиться в отсутствии «грязной ядерной бомбы» у Киева. Глава агентства принял официальное приглашение украинского министра иностранных дел Дмитрия Кулебы и намерен посетить мирные объекты страны для проверки.

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