В добровольческие отряды в России записались более 15 тысяч человек

«В настоящее время через добровольческие отряды прошли более 15 тысяч человек», — сообщил он на заседании комитета Совфеда по бюджету и финансовым рынкам при обсуждении закона о присвоении добровольцам статуса ветерана боевых действий.
Туляганов пояснил, что речь как о гражданах, добровольно отправившихся на фронт в рамках частичной мобилизации, так и о тех, кто по собственному желанию обратился в военкоматы и вступил в добровольческие отряды — например, в «Ахмат».
На минувшей неделе правительство поддержало законопроект о статусе ветерана боевых действий для добровольцев, участвующих в спецоперации. В случае принятия документа они получат право на льготы и меры соцподдержки.