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11:17 (мск), источник: © РИА Новости

В добровольческие отряды в России записались более 15 тысяч человек

МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Более 15 тысяч человек добровольно решили участвовать в специальной военной операции, заявил начальник второго управления Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба Александр Туляганов.

Спецоперация на Украине
Источник: © РИА Новости

«В настоящее время через добровольческие отряды прошли более 15 тысяч человек», — сообщил он на заседании комитета Совфеда по бюджету и финансовым рынкам при обсуждении закона о присвоении добровольцам статуса ветерана боевых действий.

Туляганов пояснил, что речь как о гражданах, добровольно отправившихся на фронт в рамках частичной мобилизации, так и о тех, кто по собственному желанию обратился в военкоматы и вступил в добровольческие отряды — например, в «Ахмат».

Как сообщили накануне в Минобороны в связи с окончанием мероприятий частичной мобилизации, теперь «работа военных комиссариатов по комплектованию Вооруженных сил России будет организована только за счет приема добровольцев и кандидатов для прохождения военной службы по контракту».

На минувшей неделе правительство поддержало законопроект о статусе ветерана боевых действий для добровольцев, участвующих в спецоперации. В случае принятия документа они получат право на льготы и меры соцподдержки.

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