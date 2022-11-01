10:24 (мск), источник: Сибирское агентство новостей
Губернатор Александр Усс подвёл итоги частичной мобилизации в Красноярском крае
Красноярский край выполнил задание по мобилизации.
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Сегодня, первого ноября, губернатор Красноярского края Александр Усс подвёл итоги частичной мобилизации в регионе. По его словам, генштаб направил командующим войскам военных округов и командующим Северным флотом указание до 1 ноября доложить о завершении мероприятий по частичной мобилизации.
«В соответствии с указаниями все мероприятия, связанные с призывом на военную службу военкоматами совместно с региональными властями граждан, пребывающих в запасе, прекращены. Подготовка и вручение повесток также завершены», — отметил губернатор.
Также Александр Усс сообщил, что в дальнейшем работа военных комиссариатов по комплектованию Вооруженных сил РФ будет организована только за счёт приёма добровольцев и кандидатов для прохождения военной службы по контрактам.