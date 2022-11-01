Руины древних городов подтвердили события, описанные в Библии В Израиле реконструировали библейские сражения с помощью геомагнитного поля и решили несколько давних загадок
Фоторепортажи
10Конкурс Nature Conservancy 2022 показал снимки победителей
20Подведены итоги конкурса Nikon Small World 2022
Главное
Спецоперация на Украине
10:24 (мск), источник: Сибирское агентство новостей

Губернатор Александр Усс подвёл итоги частичной мобилизации в Красноярском крае

Красноярский край выполнил задание по мобилизации.

Источник: РИА "Новости"

Сегодня, первого ноября, губернатор Красноярского края Александр Усс подвёл итоги частичной мобилизации в регионе. По его словам, генштаб направил командующим войскам военных округов и командующим Северным флотом указание до 1 ноября доложить о завершении мероприятий по частичной мобилизации.

«В соответствии с указаниями все мероприятия, связанные с призывом на военную службу военкоматами совместно с региональными властями граждан, пребывающих в запасе, прекращены. Подготовка и вручение повесток также завершены», — отметил губернатор.

Также Александр Усс сообщил, что в дальнейшем работа военных комиссариатов по комплектованию Вооруженных сил РФ будет организована только за счёт приёма добровольцев и кандидатов для прохождения военной службы по контрактам.

Во время загрузки произошла ошибка.
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
Ущерб от взрыва на Крымском мосту оценивается в 200-500 млн рублей
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта