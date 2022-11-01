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10:47 (мск), источник: © РИА Новости

В Совфеде опровергли сообщения о существовании Совета блогеров при палате

МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. «Совета блогеров при Совете Федерации», якобы предложившего президенту РФ Владимиру Путину отменить блокировку Facebook* и Instagram* (признаны в РФ экстремистскими и запрещены) в России, не существует, заявили в Совфеде.

Источник: © РИА Новости

Ранее во вторник газета «Ведомости» сообщила, что «Совет блогеров при Совфеде» якобы направил президенту России Владимиру Путину и зампреду Совбеза Дмитрию Медведеву письма с просьбой о пересмотре блокировки соцсетей Instagram* и Facebook* (признаны в России экстремистскими и запрещены). Как отметила газета, подлинность копий писем подтвердила изданию «координатор совета блогеров» Валерия Рытвина.

«При Совете Федерации Федерального Собрания Российской Федерации нет такого органа, как Совет блогеров. Валерия Рытвина, представляющаяся СМИ как координатор Совета блогеров, действительно является координатором секции “Информационное взаимодействие и контентный анализ” Экспертного совета при Комитете Совета Федерации по науке, образованию и культуре», — говорится в сообщении в официальном Telegram-канале верхней палаты. При этом инициативы Рытвиной не являются официальной позицией Совета Федерации, комитетов, либо других органов при палате, отметили в Совфеде.

В связи с тем, что Рытвина неоднократно нарушала регламент работы секции и делала заявления от имени несуществующей организации при СФ, принято решение вывести её из состава экспертов, говорится в сообщении.

* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

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