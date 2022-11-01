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11:56 (мск), источник: Ведомости

Клишас сообщил, что указ об окончании мобилизации не нужен

Дополнительные документы об окончании частичной мобилизации в России, в том числе указ президента, не требуются, об этом сообщил глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас, передает ТАСС.

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Источник: РИА "Новости"

«Никаких дополнительных указов об окончании мобилизации не требуется», — сказал сенатор.

Накануне, 31 октября, в Минобороны сообщили об окончательном завершении всех мероприятий, проводимых в рамках призыва по частичной мобилизации, включая выдачу повесток. Позже это подтвердил и президент России Владимир Путин. «С юристами поговорю, нужно ли указом объявлять о том, что она [мобилизация] завершена. Но она завершена, точка поставлена», — сказал он, отметив, что не задумывался о необходимости подписывать отдельный указ о завершении частичной мобилизации.

28 октября министр обороны Сергей Шойгу доложил о завершении частичной мобилизации в стране. В ходе встречи министр обороны сообщил о 82 000 мобилизованных, которые уже отправлены в зону специальной военной операции. Другие 218 000 проходят подготовку на полигонах. Средний возраст мобилизованных граждан составил 35 лет, сообщил Шойгу. Частичная мобилизация в России проходила с 21 сентября.

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