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12:57 (мск), источник: © РИА Новости

Минцифры выступает против мер в отношении уехавших IT-сотрудников

МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Минцифры России выступает против драконовских мер в отношении уехавших за рубеж IT-специалистов, задача министерства — разработать программу обратной релокации, заявил глава министерства Максут Шадаев в рамках пленарного заседания конференции CNews Forum 2022.

Источник: © РИА Новости

Мы против драконовских мер в отношении сотрудников, которые уехали. Мы должны создать условия, чтобы они захотели вернуться и работать в России. Здесь никаких ограничений не должно быть.

Максут Шадаев
глава Минцифры ​​​​​​​ 

«Мы отдельно не просим принимать никаких мер в отношении тех сотрудников, которые уехали и продолжают работать. Наша задача — разработать программу обратной релокации и на деле показывать, что здесь можно спокойно продолжать работать», — подчеркнул Шадаев.

Однако Шадаев отметил, что компании должны сами принимать решения в отношении сотрудников с доступом к ключевым системам с точки зрения безопасности, в том числе, могут ли такие специалисты работать из-за рубежа.

Власти РФ в условиях международных санкций приняли ряд мер для поддержки компаний IT-отрасли. В частности, президент России Владимир Путин подписал закон, устанавливающий для компаний из сферы информационных технологий нулевую ставку налога на прибыль на 2022−2024 годы.

Кроме того, Путин подписал указ, по которому граждане РФ, работающие в аккредитованных организациях этой сферы, получают право на отсрочку от призыва в армию до 27 лет на период их работы в этих организациях. Указ также подразумевает упрощение выдачи видов на жительство иностранным работникам этой сферы. Кроме того, для IT-специалистов действует программа льготной ипотеки.

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