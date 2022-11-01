Минцифры выступает против мер в отношении уехавших IT-сотрудников

«Мы отдельно не просим принимать никаких мер в отношении тех сотрудников, которые уехали и продолжают работать. Наша задача — разработать программу обратной релокации и на деле показывать, что здесь можно спокойно продолжать работать», — подчеркнул Шадаев.
Власти РФ в условиях международных санкций приняли ряд мер для поддержки компаний IT-отрасли. В частности, президент России Владимир Путин подписал закон, устанавливающий для компаний из сферы информационных технологий нулевую ставку налога на прибыль на 2022−2024 годы.
Кроме того, Путин подписал указ, по которому граждане РФ, работающие в аккредитованных организациях этой сферы, получают право на отсрочку от призыва в армию до 27 лет на период их работы в этих организациях. Указ также подразумевает упрощение выдачи видов на жительство иностранным работникам этой сферы. Кроме того, для IT-специалистов действует программа льготной ипотеки.