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14:04 (мск), источник: © РИА Новости

Песков: указ Путина о завершении призыва по частичной мобилизации не нужен

МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Указ о завершении призыва по частичной мобилизации не нужен, к такому заключению пришли специалисты государственного правового управления в администрации главы государства, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков.

Спецоперация на Украине
Источник: © РИА Новости

«Президент сказал, что он посоветуется с юристами, с правовиками. Сообщаем — указ не нужен. На этот счет у нас есть заключение государственного правового управления в администрации президента. Соответственно, точка поставлена. Частичная мобилизация завершена», — сказал пресс-секретарь Владимира Путина.

По словам Пескова, Минобороны разослало в военкоматы телеграммы «насчет остановки и дальнейшей нерассылки каких-либо повесток».

На уточняющий вопрос о том, сохраняет ли в таком случае силу указ о начале частичной мобилизации от 21 сентября, представитель Кремля ответил, что этот указ выполнен.

«Там же речь шла о конкретном количестве — до 300 тысяч человек. Соответственно, этот указ выполнен», — заключил пресс-секретарь президента.

На прошлой неделе Минобороны объявило о завершении мероприятий по частичной мобилизации.

Как утверждается, после осеннего призыва военкоматы продолжат комплектование войск за счет приема добровольцев и кандидатов в контрактники.

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