Песков: указ Путина о завершении призыва по частичной мобилизации не нужен

«Президент сказал, что он посоветуется с юристами, с правовиками. Сообщаем — указ не нужен. На этот счет у нас есть заключение государственного правового управления в администрации президента. Соответственно, точка поставлена. Частичная мобилизация завершена», — сказал пресс-секретарь Владимира Путина.
По словам Пескова, Минобороны разослало в военкоматы телеграммы «насчет остановки и дальнейшей нерассылки каких-либо повесток».
«Там же речь шла о конкретном количестве — до 300 тысяч человек. Соответственно, этот указ выполнен», — заключил пресс-секретарь президента.
На прошлой неделе Минобороны объявило о завершении мероприятий по частичной мобилизации.
Как утверждается, после осеннего призыва военкоматы продолжат комплектование войск за счет приема добровольцев и кандидатов в контрактники.