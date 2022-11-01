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15:36 (мск), источник: ТАСС

Точка в мобилизации, ответ на диверсии и право на выход. Темы брифинга Пескова

Окончание процесса частичной мобилизации, участие Великобритании в диверсиях против российской и международной инфраструктуры, выход из гражданства РФ бизнесменов Олега Тинькова и Николая Сторонского, а также планы главы государства на выходные стали во вторник основными темами брифинга пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова.

Источник: AP 2022

ТАСС собрал ключевые заявления представителя Кремля.

О планах Владимира Путина

Президент остается на два дня в Сочи. Во второй половине дня у него будет с докладом губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

Также запланирован международный телефонный разговор. Пройдет ли он, в Кремле сообщат позже.

Путин проведет в дистанционном режиме ряд совещаний, они будут непубличными.

В День народного единства, 4 ноября, «президент будет в Москве». «Открылся памятник Минину и Пожарскому, президент возложит цветы к этому памятнику». «Вторая половина этого дня будет посвящена рабочим встречам и совещаниям».

Об указе по мобилизации

Президент посоветовался с юристами: специальный указ не нужен, «на этот счет есть заключение государственного правового управления администрации президента», так что «точка поставлена».

Частичная мобилизация завершена, разосланы соответствующие телеграммы министерством обороны в военкоматы.

Новых мобилизационных заданий не ожидается: «там речь шла о конкретном количестве — до 300 тыс. человек, так что этот указ выполнен».

Об участии Великобритании в атаках на инфраструктуру

«Наши специальные службы <…> имеют данные, что руководство и координация по атаке севастопольской бухты осуществлялись британскими военными консультантами. Также имеются данные, что Британия имеет отношение к диверсии — а говоря по-русски, террористическому акту — в отношении критически важной энергетической инфраструктуры», причем международной — трубопроводам «Северный поток».

«Мы рассчитываем на то, что, несмотря на непозволительное молчание европейских столиц, все-таки этот анализ [информации об участии Лондона] будет проведен» в ЕС.

«Такие действия нельзя оставлять просто так. Конечно, мы будем думать над дальнейшими шагами».

Для обращения в Совбез ООН Москве «нужно систематизировать данные, это очень чувствительная область — имеется в виду методика и методология сбора информации». «Будет делаться то, что должно».

Итоги обследования газопровода «в “Газпроме” лучше уточнять». Можно ли отремонтировать трубопровод, «это должны дать заключение специалисты».

О выходе из гражданства бизнесменов

«Это их право».

Их бизнеса здесь практически не осталось, если я правильно понимаю. Фактически они не являются участниками предпринимательской жизни в нашей стране.

Об инициативе «Совета блогеров» разблокировать соцсети экстремистской Meta

«Как можно относиться к инициативе того, чего не существует».

Исходим из того, что заявили в Совете Федерации, — здесь никакой позиции нет, скорее, это обезличенное обращение, которое не рассматривается.

О ревакцинации Путина

«Нет, по-прежнему не могу» сказать о ревакцинации президента.

«Не волнуйтесь, все необходимые меры предосторожности принимаются».

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