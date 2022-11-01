Точка в мобилизации, ответ на диверсии и право на выход. Темы брифинга Пескова

ТАСС собрал ключевые заявления представителя Кремля.
О планах Владимира Путина
Президент остается на два дня в Сочи. Во второй половине дня у него будет с докладом губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.
Также запланирован международный телефонный разговор. Пройдет ли он, в Кремле сообщат позже.
Путин проведет в дистанционном режиме ряд совещаний, они будут непубличными.
В День народного единства, 4 ноября, «президент будет в Москве». «Открылся памятник Минину и Пожарскому, президент возложит цветы к этому памятнику». «Вторая половина этого дня будет посвящена рабочим встречам и совещаниям».
Президент посоветовался с юристами: специальный указ не нужен, «на этот счет есть заключение государственного правового управления администрации президента», так что «точка поставлена».
Частичная мобилизация завершена, разосланы соответствующие телеграммы министерством обороны в военкоматы.
Новых мобилизационных заданий не ожидается: «там речь шла о конкретном количестве — до 300 тыс. человек, так что этот указ выполнен».
Об участии Великобритании в атаках на инфраструктуру
«Наши специальные службы <…> имеют данные, что руководство и координация по атаке севастопольской бухты осуществлялись британскими военными консультантами. Также имеются данные, что Британия имеет отношение к диверсии — а говоря по-русски, террористическому акту — в отношении критически важной энергетической инфраструктуры», причем международной — трубопроводам «Северный поток».
«Мы рассчитываем на то, что, несмотря на непозволительное молчание европейских столиц, все-таки этот анализ [информации об участии Лондона] будет проведен» в ЕС.
«Такие действия нельзя оставлять просто так. Конечно, мы будем думать над дальнейшими шагами».
Для обращения в Совбез ООН Москве «нужно систематизировать данные, это очень чувствительная область — имеется в виду методика и методология сбора информации». «Будет делаться то, что должно».
Итоги обследования газопровода «в “Газпроме” лучше уточнять». Можно ли отремонтировать трубопровод, «это должны дать заключение специалисты».
О выходе из гражданства бизнесменов
Их бизнеса здесь практически не осталось, если я правильно понимаю. Фактически они не являются участниками предпринимательской жизни в нашей стране.
Об инициативе «Совета блогеров» разблокировать соцсети экстремистской Meta
«Как можно относиться к инициативе того, чего не существует».
Исходим из того, что заявили в Совете Федерации, — здесь никакой позиции нет, скорее, это обезличенное обращение, которое не рассматривается.
«Нет, по-прежнему не могу» сказать о ревакцинации президента.
«Не волнуйтесь, все необходимые меры предосторожности принимаются».