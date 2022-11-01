Медведев назвал победу России гарантией предотвращения ядерной войны

Он раскритиковал тезис западных стран, согласно которому «России нельзя дать победить в войне».
Это, по его словам, является прямым поводом для применения п. 19 Основ государственной политики в области ядерного сдерживания. Согласно этому документу, Москва может применить ядерное оружие, в частности, в случае агрессии против нее с применением обычного оружия, если под угрозу поставлено само существование государства.
Президент Владимир Путин, объявляя 21 сентября частичную мобилизацию, пообещал использовать «все средства» для защиты народа. Замглавы Совбеза после этого напомнил, что Россия может в случае необходимости задействовать ядерное оружие. Он предположил, что даже в таком случае НАТО не станет вмешиваться в конфликт, потому что безопасность Вашингтона, Лондона или Брюсселя для альянса гораздо важнее, чем «никому не нужной погибающей Украины». После этих заявлений лидеры многих западных государств стали говорить о риске ядерной войны. Генсек НАТО Йенс Столтенберг назвал подобную риторику «опасной и безответственной» и предупредил, что любое применение ядерного оружия будет иметь для России серьезные последствия и изменит природу конфликта.
Владимир Путин на пленарной сессии международного дискуссионного клуба «Валдай» в конце октября сказал, что России не нужен ядерный удар и в нем нет ни политического, ни военного смысла. Целью «сегодняшней возни вокруг ядерных угроз», по мнению президента, является убедить союзников Москвы и нейтральные государства, что им нужно противостоять России.
В конце сентября после референдумов в состав России вошли ДНР, ЛНР, Херсонская и Запорожская области. Киев продолжает считать эти регионы, как и полуостров Крым, своей территорией, заявляет о намерении вернуть их и называл это условием для возобновления переговоров с Москвой. Власти России настаивают, что решение о вступлении в состав страны было сделано жителями данных регионов на референдуме.