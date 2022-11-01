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18:09 (мск), источник: Lenta.Ru

В Госдуме оценили идею ввести уголовное наказание для уклонистов от мобилизации

Главы думских комитетов по обороне и по безопасности и противодействию коррупции Андрей Картаполов и Василий Пискарев выступили против введения уголовной ответственности в России за уклонение от мобилизации. Об этом сообщается на сайте «Единой России».

Источник: РИА "Новости"

Ранее «Известия» со ссылкой на документ и источники в нижней палате парламента сообщили, что депутаты и сенаторы захотели ввести уголовное наказание для россиян за уклонение от мобилизации при отсутствии отсрочки. Самое суровое наказание, согласно проекту, — лишение свободы на срок до пяти лет. Издание тогда называло среди авторов инициативы, в частности, Пискарева и Картаполова.

В комментарии Картаполова и Пискарева говорится, что инициатива Госдумой в настоящее время не рассматривается и утратила свою актуальность.

«Инициатива о введении ответственности за уклонение от военной службы в период мобилизации, действительно, рассматривалась в самом начале объявления частичной мобилизации. Целью ее было — выровнять ответственность за уклонение между призывниками и мобилизуемыми гражданами», — говорится в заявлении парламентариев.

Подобную идею также оценили в верхней палате парламента. Член Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас счел ее неактуальной и пояснил, что в этом нет необходимости, так как частичная мобилизация в регионах России завершилась.

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