Путин и Эрдоган обсудили зерновую сделку

«Проведен подробный обмен мнениями по вопросам, касающимся сложившейся ситуации с реализацией достигнутых с участием турецкой стороны договоренностей по вывозу зерна из черноморских портов», — говорится в сообщении.
«Владимир Путин информировал о причинах принятого Россией решения приостановить действие этой сделки», — говорится в сообщении.
Путин подчеркнул, что Киев при поддержке «западных кураторов» использовал зерновой коридор для ударов по кораблям в Севастополе, обеспечивавшим безопасность маршрута.
Россия в субботу объявила о приостановке участия в вывозе продукции из портов Украины после террористической атаки Киева на корабли Черноморского флота и гражданские суда в акватории Севастополя. По данным Минобороны РФ, подготовка теракта и обучение военнослужащих украинского 73-го специального центра морских операций осуществлялись под руководством британских специалистов.