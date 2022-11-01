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18:53 (мск), источник: © РИА Новости

Путин и Эрдоган обсудили зерновую сделку

МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Президент России Владимир Путин и президент Турецкой Республики Реджеп Эрдоган в ходе телефонного разговора провели подробный обмен мнениями по вопросам, касающимся сложившейся ситуации с реализацией «зерновой сделки», сообщает пресс-служба Кремля.

Источник: © РИА Новости

«Проведен подробный обмен мнениями по вопросам, касающимся сложившейся ситуации с реализацией достигнутых с участием турецкой стороны договоренностей по вывозу зерна из черноморских портов», — говорится в сообщении.

«Владимир Путин информировал о причинах принятого Россией решения приостановить действие этой сделки», — говорится в сообщении.

Путин подчеркнул, что Киев при поддержке «западных кураторов» использовал зерновой коридор для ударов по кораблям в Севастополе, обеспечивавшим безопасность маршрута.

Россия в субботу объявила о приостановке участия в вывозе продукции из портов Украины после террористической атаки Киева на корабли Черноморского флота и гражданские суда в акватории Севастополя. По данным Минобороны РФ, подготовка теракта и обучение военнослужащих украинского 73-го специального центра морских операций осуществлялись под руководством британских специалистов.

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