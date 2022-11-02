США опровергли утверждения о переброске РФ гиперзвуковых ракет в Белоруссию

«Я не могу подтвердить сообщения о том, что гиперзвуковые ракеты были развернуты в Белоруссии», — передает его слова ТАСС.
По его словам, несмотря на то, что белорусские власти объясняют нахождение российских военных в стране стремлением укрепить боевую готовность РФ и Белоруссии, это также «может быть попыткой сковать украинские силы на севере страны и отвлечь их от того, что россияне продолжают делать на востоке и юге [Украины]».
Ранее, 20 октября, в минобороны Белоруссии заявили, что страна готова реагировать на возможные провокации Запада, так как общая напряженность перешла в горячую фазу.
В белорусском минобороны рассказали о том, что региональная группировка войск в Белоруссии приступила к выполнению задач по вооруженной защите Союзного государства. В тот же день начальник департамента международного военного сотрудничества минобороны Белоруссии Валерий Ревенко рассказал о том, что около 170 танков, до 200 боевых машин и до 100 орудий и минометов прибудут из России в Белоруссию для задействования в составе региональной группировки войск Союзного государства.
С 11 октября учения МВД Белоруссии начались на территории Гомельской области. В ведомстве пояснили, что они связаны с обострением военно-политической обстановки. Также в МВД республики подчеркнули, что сложившуюся ситуацию обостряют призывы к подрывной деятельности в отношении Белоруссии, вплоть до совершения актов терроризма.
10 октября Лукашенко и президент России Владимир Путин договорились о развертывании совместной региональной группы войск. Тогда в минобороны Белоруссии заявили, что задачи союзной группировки войск сугубо оборонительные.
24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.