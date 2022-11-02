В МИД назвали бессмысленным запрет на въезд в Россию жителям стран Запада

«Что касается возможных ответных действий российской стороны, то мы полагаем, что победителей в игре на разрушение международных отношений не бывает», — сказал он комментируя запрет Латвии, Литвы, Эстонии, Польши, Финляндии и Чехии на въезд российским туристам.
Проигравшими, отметил он, всегда оказываются обычные люди вне зависимости от их гражданства, которые теряют возможность увидеться с родственниками, отправиться на лечение или учебу, принять участие в научных, культурных, спортивных мероприятиях.
«Именно поэтому мы считаем нерациональным вводить какие-либо зеркальные ограничения в связи с продолжающимися мелочными попытками прибалтийских стран и примкнувших к ним соседей доказать, что поездка в “священный” Евросоюз является привилегией лишь для очень узкого круга “хороших русских”, — добавил замглавы МИД.
Действие соглашения об упрощенном визовом режиме между Евросоюзом и Россией остановлено с 12 сентября. Также Польша, Литва, Латвия и Эстония договорились вместе ввести ограничения для поездок граждан России и согласовали общий региональный подход к возможности поездок россиян. Пресс-секретарь польского правительства Петр Мюллер заявил, что Польша и страны Балтии не будут пропускать в Шенгенскую зону граждан России даже с визами, выданными третьими странами.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя сложности для россиян с получением виз, заявлял, что европейцы продолжают деструктивную антироссийскую линию, но ответ Москвы должен быть не обязательно зеркальным, а учитывать прежде всего собственные интересы.