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06:10 (мск), источник: © РИА Новости

В МИД назвали бессмысленным запрет на въезд в Россию жителям стран Запада

МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Москва считает нерациональным вводить зеркальные ограничения в ответ на запреты въезда россиянам со стороны ряда стран Запада, поскольку в «игре на разрушение» победителей не бывает, заявил в интервью РИА Новости замглавы МИД России Евгений Иванов.

Источник: © РИА Новости

«Что касается возможных ответных действий российской стороны, то мы полагаем, что победителей в игре на разрушение международных отношений не бывает», — сказал он комментируя запрет Латвии, Литвы, Эстонии, Польши, Финляндии и Чехии на въезд российским туристам.

Проигравшими, отметил он, всегда оказываются обычные люди вне зависимости от их гражданства, которые теряют возможность увидеться с родственниками, отправиться на лечение или учебу, принять участие в научных, культурных, спортивных мероприятиях.

«Именно поэтому мы считаем нерациональным вводить какие-либо зеркальные ограничения в связи с продолжающимися мелочными попытками прибалтийских стран и примкнувших к ним соседей доказать, что поездка в “священный” Евросоюз является привилегией лишь для очень узкого круга “хороших русских”, — добавил замглавы МИД.

Действие соглашения об упрощенном визовом режиме между Евросоюзом и Россией остановлено с 12 сентября. Также Польша, Литва, Латвия и Эстония договорились вместе ввести ограничения для поездок граждан России и согласовали общий региональный подход к возможности поездок россиян. Пресс-секретарь польского правительства Петр Мюллер заявил, что Польша и страны Балтии не будут пропускать в Шенгенскую зону граждан России даже с визами, выданными третьими странами.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя сложности для россиян с получением виз, заявлял, что европейцы продолжают деструктивную антироссийскую линию, но ответ Москвы должен быть не обязательно зеркальным, а учитывать прежде всего собственные интересы.

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