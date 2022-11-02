Италия заморозила отправку нового пакета военной помощи Украине, пишут СМИ

Операция по военной помощи Украине поставлена на паузу «только потому, что сначала надо согласовать с НАТО и подробно рассмотреть военные запросы Украины», говорят собеседники издания.
«Только тогда мы поймем, что нужно Киеву и какое вооружение мы можем поставить», — приводятся в статье их слова.
Ключевыми для этого обсуждения станут переговоры генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга с премьер-министром Италии Джорджей Мелони и главой Минобороны Италии Гуидо Крозетто. Столтенберг должен прибыть в Рим в ближайшие дни.
Ранее газета la Repubblica сообщила, что новый декрет о военной помощи Украине могут принять в середине ноября. Вместе с тем, сообщает уже il Messaggero, Италия не довела до конца четвертый и пятый пакеты поддержки. Конкретное их содержание остается засекреченным, однако, по информации итальянских изданий, в последние партии вошли тяжелая бронетехника и крупнокалиберная артиллерия: в частности, речь идет о «от 20 до 30» самоходных артиллерийских установок M109, которые Италия доставила на Украину в рамках пятого пакета помощи.
На фоне спецоперации российских войск западные страны продолжают накачивать Украину оружием. Москва не раз заявляла, что поставки вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российских военных. Как подчеркивал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, действия Запада возымеют лишь негативный эффект.