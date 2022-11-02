11:59 (мск), источник: RTVi
Блок Нетаньяху лидирует на парламентских выборах в Израиле
Блок бывшего премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху лидирует на выборах в парламент страны (Кнессет). Об этом сообщает Jerusalem Post.
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После обработки 79,8% бюллетеней блок Нетаньяху набирает в Кнессете 65 из 120 мест. Из них 31 место — у партии самого Нетаньяху «Ликуд». Еще 34 мандата — у ее союзников по блоку: «Религиозных сионистов» (14 мест), ультрарелигиозной «Шас» (11 мест) и объединения ультраортодоксальных партий «Яхадут ха-Тора» (девять мест).
Партия действующего премьера Яира Лапида «Еш Атид», по последним данным, получает 24 мандата. Его возможные партнеры по коалиции — центристский блок «Махане Мамлахти» министра обороны Бени Ганца (12 мест), а также «Наш дом Израиль» министра финансов Авигдора Либермана, исламистская партия РААМ и союз арабских партий «Хадаш» и «Тааль» (по пять мест каждая).
Левая партия «Авода» получает четыре мандата. Партия «Мерец» не преодолевает электоральный барьер.
Нетаньяху занимал пост премьер-министра 12 лет — с 2009 по 2021 год. В июне 2021-го премьером стал бывший министр обороны Нафтали Беннет. Однако уже через год, 30 июня 2022 года, Кнессет проголосовал за самороспуск. Пост главы правительства занял министр иностранных дел Яир Лапид. Нетаньяху в июне заявил, что во время нынешнего голосования граждане будут выбирать между «несостоявшимся правительством Лапида» и «широким и сильным национальным правительством», которое «вернет Израилю гордость, силу и надежду».
Как писал RTVI, в Израиле складывается ситуация, напоминающая то, что происходит во многих странах Запада: избиратели все сильнее склоняются вправо, а левые силы, на протяжении десятилетий удерживавшие ключевые политические позиции, всеми силами пытаются их удержать.
Бывший депутат Кнессета Роберт Илатов заявил в разговоре с RTVI, что избиратели на этих выборах голосуют «за» или «против» Нетаньяху. «Все остальное отходит на второй план, в том числе такие сложные вопросы как иранская проблема, сирийская проблема, противоборство с “Хизбаллой”», — отметил он.