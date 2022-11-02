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13:59 (мск), источник: Коммерсантъ

Шойгу: численность группировки НАТО рядом с Россией с февраля увеличилась в 2,5 раза

Численность группировки НАТО в Восточной и Центральной Европе в ближайшей перспективе будет увеличиваться, утверждает министр обороны России Сергей Шойгу. По его словам, с февраля группировка альянса в упомянутых регионах увеличилась в 2,5 раза. Он считает, что конфронтация между РФ и Западом усиливается.

Источник: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

В ходе заседания совместной коллегии военных ведомств России и Белоруссии Шойгу заявил, что НАТО создает новые многонациональные батальонные тактические группы в Болгарии, Венгрии, Румынии и Словакии.

В Восточной и Центральной Европе, а также в странах Балтии развернуты формирования вооруженных сил внерегиональных государств НАТО… Численность группировки с февраля 2022 года выросла в 2,5 раза и составляет более 30 тыс. человек, а в ближайшей перспективе может еще увеличиться.

Сергей Шойгу
министр обороны России

По его мнению, в результате увеличения группировки НАТО «под ударом окажутся союзники России» — в первую очередь Белоруссия. «Основной целью деструктивных усилий коллективного Запада, безусловно, является Россия — уничтожение ее экономики, военного потенциала, лишение ее возможности проводить независимую внешнюю политику», — утверждает Сергей Шойгу.

В июне НАТО решило нарастить численность сил быстрого реагирования в Восточной Европе с 40 тыс. до 300 тыс. военных. В стратегии альянса Россию назвали «наиболее значительной и прямой угрозой» для безопасности его союзников, а также в целом миру стабильности в Евро-Атлантическом регионе. В разработанной США Стратегии нацбезопасности, обнародованной в октябре, одной из главных угроз также назвали «имперские амбиции» РФ.

Лаура Кеффер

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