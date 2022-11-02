Шойгу: численность группировки НАТО рядом с Россией с февраля увеличилась в 2,5 раза

В ходе заседания совместной коллегии военных ведомств России и Белоруссии Шойгу заявил, что НАТО создает новые многонациональные батальонные тактические группы в Болгарии, Венгрии, Румынии и Словакии.
По его мнению, в результате увеличения группировки НАТО «под ударом окажутся союзники России» — в первую очередь Белоруссия. «Основной целью деструктивных усилий коллективного Запада, безусловно, является Россия — уничтожение ее экономики, военного потенциала, лишение ее возможности проводить независимую внешнюю политику», — утверждает Сергей Шойгу.
В июне НАТО решило нарастить численность сил быстрого реагирования в Восточной Европе с 40 тыс. до 300 тыс. военных. В стратегии альянса Россию назвали «наиболее значительной и прямой угрозой» для безопасности его союзников, а также в целом миру стабильности в Евро-Атлантическом регионе. В разработанной США Стратегии нацбезопасности, обнародованной в октябре, одной из главных угроз также назвали «имперские амбиции» РФ.