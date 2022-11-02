Как вернуть Москву в зерновую сделку, а Twitter — в Россию. Темы брифинга Пескова

Пресс-секретарь президента также пожелал во время брифинга скорейшего выздоровления попавшему в больницу чемпиону мира по шахматам Анатолию Карпову.
ТАСС собрал ключевые заявления представителя Кремля.
О планах Владимира Путина
Путин продолжает работать в Сочи. Ожидаются различные встречи, в частности во второй половине дня с докладом будет глава Севастополя Михаил Развожаев.
Состоялся телефонный разговор с президентом Индонезии Джоко Видодо.
Продолжатся встречи с членами Координационного совета при правительстве России в режиме видеоконференции, будет транслироваться вступительное слово президента. С докладом по вверенным им направлениям выступят вице-премьеры Денис Мантуров, Марат Хуснуллин и Татьяна Голикова.
Во второй половине дня президент проведет совещание с постоянными членами Совбеза РФ.
«Пока контакты продолжаются». «По-прежнему пока Россия приостановила свое участие, как это уже говорил президент России, в связи с невозможностью гарантировать безопасность прохода этих судов», поскольку «действия украинских военных с использованием в боевых целях коридора для коммерческих судов ставит под угрозу» судоходство в коридоре.
Для возобновления сделки нужна «ликвидация прямых и косвенных препятствий на пути» российских продовольствия и удобрений, это было «интегральной частью сделки».
О возможном дефиците бюджета РФ
«Социальные обязательства государства являются абсолютным приоритетом».
О планах Путина избираться в 2024 году
«Нет». Президент не принимал такого решения.
«Не нужно выпуска никаких дополнительных актов со стороны президента».
О пусках ракет со стороны КНДР
«Мы считаем, что все стороны этого конфликта должны избегать каких-либо шагов, которые могут провоцировать дальнейший рост напряженности — ситуация и так напряженная на полуострове».
О возможном конфликте Ирана и Саудовской Аравии
«Я вообще не располагаю такой информацией, мы не знаем, откуда взялись эти домыслы».
О польской стене на границе с Россией
«Это дело поляков, надо поляков спрашивать».
Об использовании ядерного оружия
Мы констатируем еще раз, что как на официальном уровне, так и на уровне СМИ происходит целенаправленная накачка этой темой ядерного оружия. Не имеем ни малейшего намерения участвовать в этой накачке и считаем ее весьма безответственной.
Об иске в адрес ЧВК «Вагнер»
«Мы ничего не можем говорить о деятельности компании, это частная организация». Попытка обвинения группы в рамках поддержки Украины — «это крайне неквалифицированная постановка вопроса и поверхностные рассуждения».
«Есть вопрос соответствия той или иной социальной сети действующему законодательству Российской Федерации. Хорошо известны нормы». «Это главный критерий» для снятия ограничений на работу соцсети после ее покупки Илоном Маском.