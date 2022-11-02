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16:50 (мск), источник: Газета.Ру

Майданов сообщил, что законопроект о запрете иноагентам на выступления в России уже написан

Депутат Госдумы, певец, Денис Майданов заявил, что его идея о необходимости запретить выступления иноагентов и убрать их песни из ротации на радио, уже оформлена в виде законопроекта и «находится в работе».

Источник: РИА "Новости"

По его словам, в России необходимо также ввести запрет на упоминание личности иноагента в публичном пространстве. Он уточнил, что речь идет не только об артистах, но и обо всех иностранных агентах, «участвующих в информационном пространстве».

Я считаю, что концептуально стоит запретить доступ иностранных агентов к СМИ, социальным сетям, стриминговым сервисами, как отечественным, так и иностранным, действующим на территории РФ, а также культурно-массовым мероприятиям, как на государственных, так и на частных публичных площадках России, литературным изданиям.

Денис Майданов
депутат Госдумы, певец,

«Также запретить распространение печатных, фото, аудиовизуальных, видеоматериалов, созданных при участии иностранных агентов на территории РФ. Человек, ставший на этот путь и показавший всю свою суть, должен нести ответственность, как правило, ответственность — это всегда его кошелек. Я бы еще предложил ввести запрет на продажу и распространение в любом виде на территории РФ товаров, как интеллектуальных, так и физических, созданных иноагентом или при его участии компаниями», — сказал он.

Также запрет на упоминание личности иностранного агента, одобрение его деятельности, любую трактовку и воспроизведение его деятельности. Сейчас текст законопроекта на рассмотрении. Текст создан и находится в работе, мы просто его смотрим и согласовываем.

Денис Майданов
депутат Госдумы, певец,

Майданов подчеркнул, что компании должны нести административную и уголовную ответственность за упоминание иностранного агента.

«У нас человек, признанный иноагентом, продолжает свою деструктивную деятельность, антироссийскую риторику, но закон никак не ограничивает его присутствие в публичном и информационном пространстве. Я считаю, что тут необходима уголовная и административная ответственность для лиц, которые дают ему эту возможность. Я считаю, что эти запреты должны появиться, а общество и государство должны быть в этом едины. Прокатчик или организатор концерта не должен плюнуть на страну, на свою совесть лишь бы заработать деньги. У него должны быть нормы, которые, раз он сам не в состоянии их принять, значит, должны появиться нормы, которые ему помогут этого не делать. То есть стриминг-платформам, радиостанциям, телеканалам — всем просто почистить свои плейлисты. Но в целом, у нас пока рублем не накажешь, никто ничего не понимает. Пока закона не существует, все это продолжают делать», — пояснил он.

Депутат считает, что подобные запреты приведут всех к «порядку» и только «помогут» медиа работать.

Нет желания забить гвоздь по шляпку, нет желания что-то запрещать, есть желание просто привести всех к единому логическому порядку. Поэтому это не санкции, я думаю, это даже помощь нашим медиа, чтобы им было проще работать.

Денис Майданов
депутат Госдумы, певец

Ранее Денис Майданов на ежегодном форуме Общественной палаты «Сообщество» предложил запретить в России концерты артистов, музыкантов, признанных иностранными агентами. Он уверен, что нельзя давать выступать в России артистам, которые критикуют страну.

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