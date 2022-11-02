Майданов сообщил, что законопроект о запрете иноагентам на выступления в России уже написан

По его словам, в России необходимо также ввести запрет на упоминание личности иноагента в публичном пространстве. Он уточнил, что речь идет не только об артистах, но и обо всех иностранных агентах, «участвующих в информационном пространстве».
«Также запретить распространение печатных, фото, аудиовизуальных, видеоматериалов, созданных при участии иностранных агентов на территории РФ. Человек, ставший на этот путь и показавший всю свою суть, должен нести ответственность, как правило, ответственность — это всегда его кошелек. Я бы еще предложил ввести запрет на продажу и распространение в любом виде на территории РФ товаров, как интеллектуальных, так и физических, созданных иноагентом или при его участии компаниями», — сказал он.
Майданов подчеркнул, что компании должны нести административную и уголовную ответственность за упоминание иностранного агента.
«У нас человек, признанный иноагентом, продолжает свою деструктивную деятельность, антироссийскую риторику, но закон никак не ограничивает его присутствие в публичном и информационном пространстве. Я считаю, что тут необходима уголовная и административная ответственность для лиц, которые дают ему эту возможность. Я считаю, что эти запреты должны появиться, а общество и государство должны быть в этом едины. Прокатчик или организатор концерта не должен плюнуть на страну, на свою совесть лишь бы заработать деньги. У него должны быть нормы, которые, раз он сам не в состоянии их принять, значит, должны появиться нормы, которые ему помогут этого не делать. То есть стриминг-платформам, радиостанциям, телеканалам — всем просто почистить свои плейлисты. Но в целом, у нас пока рублем не накажешь, никто ничего не понимает. Пока закона не существует, все это продолжают делать», — пояснил он.
Депутат считает, что подобные запреты приведут всех к «порядку» и только «помогут» медиа работать.
Ранее Денис Майданов на ежегодном форуме Общественной палаты «Сообщество» предложил запретить в России концерты артистов, музыкантов, признанных иностранными агентами. Он уверен, что нельзя давать выступать в России артистам, которые критикуют страну.