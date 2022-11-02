Медведев назвал способ преодолеть мораторий на смертную казнь

Ранее стало известно, что Советский районный суд Уфы арестовал четверых мужчин, обвиняемых по статье о теракте. Местные издания пишут, что студенты-иностранцы пытались вывести из строя стратегические объекты в Уфе: 19 октября сожгли электрооборудование на нескольких железнодорожных станциях и перегонах под Уфой.
«В современной России действует мораторий на смертную казнь. Весьма гуманно. В отличие, кстати, от всех крупнейших стран с ядерным оружием (США, КНР, Индии). Хотя, ещё раз подчеркну, и в рамках нынешней Конституции мораторий на смертную казнь может быть преодолён в случае необходимости при изменении правовых позиций Конституционного суда России. Это вопрос выбора средств защиты интересов наших людей, государства и общества», — написал Медведев в своем telegram-канале.
«Приговор таким негодяям был один — расстрел без суда и следствия. Прямо на месте преступления. Потому что если ты предатель, совершивший такое преступление в военное время, то у тебя нет ни возраста, ни национальности, ни даже права на защиту своей жизни», — заявил Медведев.