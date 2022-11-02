За 100 лет рог носорога уменьшился в три раза Изменения могут быть совместным результатом естественного отбора и браконьерства
Фоторепортажи
14Выбраны лучшие пейзажи 2022 года
12В Индии обрушился пешеходный мост
Главное
Спецоперация на Украине
17:00 (мск), источник: Lenta.Ru

МИД России опубликовал заявление о предотвращении ядерной войны

Россия в своей политике руководствуется постулатом о недопустимости ядерной войны и несет особую ответственность как ядерная держава. Об этом сообщается в опубликованном на сайте российского МИД заявлении.

Источник: Агентство «Москва»

Отмечается, что реагирование с применением ядерного оружия гипотетически допускается лишь в ответ на агрессию с применением оружия массового уничтожения. В МИД указали, что в современной сложной ситуации, сложившейся из-за «безответственных и беспардонных действий, направленных на подрыв нашей национальной безопасности», ключевым становится предотвращение военного противостояния ядерных государств.

Россия также призывает другие ядерные державы отказаться от любых попыток ущемлять жизненно важные интересы друг друга.

Ранее глава государства Владимир Путин заявил, что России не нужен ядерный удар по Украине, поскольку в нем нет политического и военного смысла. Он также посоветовал почитать доктрину, где описаны случаи, когда Россия может применить ядерное оружие.

30 сентября пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал безответственными людей, которые говорят о ядерной эскалации. В Кремле не хотят развивать эту тему, сказал Песков, и призвал всех «ответственно себя вести».

Справка
Какие режимы введены в регионах РоссииПрезидент Владимир Путин на заседании Совета безопасности сообщил, что подписал указ о введении военного положения, а также уровней среднего реагирования, повышенной и базовой готовности. Что означают эти режимы и каких регионов они касаются — в материале «Ъ»
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Песков ответил на вопрос об участии Путина в выборах 2024 года
Зеленский назвал главную ошибку Украины
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта
дипломатия