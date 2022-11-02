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2 ноября, источник: Коммерсантъ

Эрдоган и Путин договорились отправить первую партию зерна в Сомали, Судан и Джибути

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что в ходе переговоров с президентом России Владимиром Путиным было решено отправить первую продукцию в рамках возобновленной зерновой сделки в Сомали, Судан и Джибути.

Источник: AP 2022

«Вчера в ходе наших переговоров мы обсудили выход на мировые рынки российского зерна и удобрения. Мы определили, что на первом этапе эту продукцию должны получить нуждающиеся страны, такие как Сомали, Судан, Джибути, то есть нуждающиеся страны», — рассказал господин Эрдоган в интервью A Haber. Телефонные переговоры президентов Турции и России прошли вчера, 1 ноября.

Владимир Путин сообщил о возобновлении участия России в зерновой сделке сегодня, 1 ноября. Он пообещал, что даже в случае выхода из зерновой сделки Россия готова безвозмездно направить тот же объем зерна, что предназначался в рамках соглашения для беднейший стран (3−4% от всего объема).

Президент Росси не раз критиковал зерновую сделку. По его словам, украинское зерно не доходит до беднейших стран. Владимир Путин счел такие условия «надувательством».

Анастасия Ларина

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