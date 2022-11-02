Эрдоган и Путин договорились отправить первую партию зерна в Сомали, Судан и Джибути

«Вчера в ходе наших переговоров мы обсудили выход на мировые рынки российского зерна и удобрения. Мы определили, что на первом этапе эту продукцию должны получить нуждающиеся страны, такие как Сомали, Судан, Джибути, то есть нуждающиеся страны», — рассказал господин Эрдоган в интервью A Haber. Телефонные переговоры президентов Турции и России прошли вчера, 1 ноября.
Владимир Путин сообщил о возобновлении участия России в зерновой сделке сегодня, 1 ноября. Он пообещал, что даже в случае выхода из зерновой сделки Россия готова безвозмездно направить тот же объем зерна, что предназначался в рамках соглашения для беднейший стран (3−4% от всего объема).
Президент Росси не раз критиковал зерновую сделку. По его словам, украинское зерно не доходит до беднейших стран. Владимир Путин счел такие условия «надувательством».