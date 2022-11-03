Эрдоган заявил, что Шольц поменял свою позицию по отношению к Путину

«Высокая дипломатия имеет решающее значение для решения проблем. Даже канцлер Германии Шольц месяц назад имел совершенно другую позицию по отношению к Путину и теперь изменил свою позицию, отметив важность диалога», — заявил Эрдоган, его слова передает газета Daily Sabah в Twitter.
Накануне президент Турции отдельно поговрил по телеофну с президентом России и канцлером ФРГ. С господином Путиным турецкий лидер обсудил «зерновую сделку», на ту же тему он пообщался и с Олафом Шольцем.
Ранее Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что на саммите в Праге в октябре он пытался объяснить европейским лидерам, что они выбрали неправильный подход по отношению к президенту РФ. В конце октября Кремль обвинил немецкого канцлера в нежелании прислушаться к позиции России. Последний раз Владимир Путин и Олаф Шольц созванивались 13 сентября.