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03:08 (мск), источник: Коммерсантъ

Эрдоган заявил, что Шольц поменял свою позицию по отношению к Путину

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган считает, что дипломатия имеет решающее значение в решении проблем. Он заявил, что канцлер Германии Олаф Шольц поменял свою позицию по отношению к президенту России Владимиру Путину. Теперь Шольц выступает за нахождение общего языка со своим российским коллегой.

Источник: Reuters

«Высокая дипломатия имеет решающее значение для решения проблем. Даже канцлер Германии Шольц месяц назад имел совершенно другую позицию по отношению к Путину и теперь изменил свою позицию, отметив важность диалога», — заявил Эрдоган, его слова передает газета Daily Sabah в Twitter.

Накануне президент Турции отдельно поговрил по телеофну с президентом России и канцлером ФРГ. С господином Путиным турецкий лидер обсудил «зерновую сделку», на ту же тему он пообщался и с Олафом Шольцем.

Ранее Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что на саммите в Праге в октябре он пытался объяснить европейским лидерам, что они выбрали неправильный подход по отношению к президенту РФ. В конце октября Кремль обвинил немецкого канцлера в нежелании прислушаться к позиции России. Последний раз Владимир Путин и Олаф Шольц созванивались 13 сентября.

Дарья Эрозбек

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