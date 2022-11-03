Власти Германии договорились о предельных ценах на газ и электричество

По итогам заседания правительства ФРГ и руководства федеральных земель канцлер Германии Олаф Шольц сообщил, что будет введена предельная цена на газ, и это, по его словам, «большое подспорье». Как передает Tagesschau, ожидается, что снижение цен на газ для граждан и небольших компаний обойдется Берлину примерно в €33 млрд, для промышленности — в €21 млрд. Для реализации этих мер правительство полностью покроет счета за газ для домохозяйств в декабре.
Немецкий канцлер отметил, что в ходе заседания также была достигнута договоренность по ограничению цен на электроэнергию. По его словам, до ввода российских войск на Украину цены держались на уровне около 30 центов за кВт*ч.
2 ноября канцлер Олаф Шольц встретится с главами правительств федеральных земель Германии в Берлине для согласования мер помощи населению и промышленности в условиях энергетического кризиса. Счета с новыми тарифами будут выставлены с 1 марта следующего года.