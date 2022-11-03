За 100 лет рог носорога уменьшился в три раза Изменения могут быть совместным результатом естественного отбора и браконьерства
Фоторепортажи
12В Индии обрушился пешеходный мост
10Россияне увидели частичное солнечное затмение
Главное
Спецоперация на Украине
04:21 (мск), источник: Коммерсантъ

Власти Германии договорились о предельных ценах на газ и электричество

Федеральное правительство Германии договорилось об ограничении цен на газ и электроэнергию, благодаря чему домохозяйства будут платить не более 12 центов за кВт*ч газа и не более 40 центов за кВт*ч электроэнергии. Ограничение цен вступит в силу в марте 2023 года, как и было запланировано.

Источник: AP 2022

По итогам заседания правительства ФРГ и руководства федеральных земель канцлер Германии Олаф Шольц сообщил, что будет введена предельная цена на газ, и это, по его словам, «большое подспорье». Как передает Tagesschau, ожидается, что снижение цен на газ для граждан и небольших компаний обойдется Берлину примерно в €33 млрд, для промышленности — в €21 млрд. Для реализации этих мер правительство полностью покроет счета за газ для домохозяйств в декабре.

Немецкий канцлер отметил, что в ходе заседания также была достигнута договоренность по ограничению цен на электроэнергию. По его словам, до ввода российских войск на Украину цены держались на уровне около 30 центов за кВт*ч.

2 ноября канцлер Олаф Шольц встретится с главами правительств федеральных земель Германии в Берлине для согласования мер помощи населению и промышленности в условиях энергетического кризиса. Счета с новыми тарифами будут выставлены с 1 марта следующего года.

Дарья Эрозбек

Следите за развитием темы Поставки газа и нефти в Европу
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Шойгу заявил о наращивании сил НАТО вблизи границ России
«Мы все солдаты, которые должны стоять на защите своей родины»
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта
энергетика