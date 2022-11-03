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Спецоперация на Украине
07:10 (мск), источник: © РИА Новости

Бразилия сохранит позицию неприятия санкций против России, заявил посол

БУЭНОС-АЙРЕС, 3 ноя — РИА Новости. Бразилия при новом президенте Луисе Инасиу Луле да Силве сохранит принципиальную позицию неприятия односторонних санкций против России, заявил посол в латиноамериканской стране Алексей Лабецкий.

Источник: AP 2022

«Совершенно ясно, что коллективный Запад будет пытаться подключить эту страну к тем санкционным режимам и к той санкционной политике, которую они проводят против нас. Ясно, что они на этом не остановятся, но у меня есть высокая степень убеждения, что Бразилия — это страна, которая проводит суверенную внешнюю политику и определяет свои интересы не по тому, что диктуют те или иные страны, а определяет свою внешнюю политику исходя из национальных интересов», — сказал российский дипломат РИА Новости.

По его словам, Бразилия будет проводить активную внешнюю политику и будет ориентирована на национальные интересы, имеющие глобальный характер.

«Все справедливо сегодня говорят, что Бразилия — это супердержава в сфере агроиндустрии, крупнейшая региональная держава. Это один из центров по решению мировых экологических проблем. Это страна, имеющая возможность влиять на развитие глобальных процессов в области продовольственной безопасности, промышленности», — подчеркнул Лабецкий.

После начала российской военной спецоперации на Украине западные страны усилили санкционное давление на Москву. Это спровоцировало рост цен на топливо и рекордную инфляцию в самих США и Европе. Как отмечал президент Владимир Путин, политика сдерживания и ослабления России — долгосрочная стратегия Запада, но санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Соединенных Штатов и их союзников — ухудшить жизнь миллионов людей.

В Бразилии 30 октября состоялся второй тур выборов президента, на котором Лула да Силва с небольшим отрывом одержал победу над действующим президентом Жаиром Болсонару. Третий срок Лулы во главе исполнительной власти страны начнется 1 января.

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