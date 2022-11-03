В комитете Совфеда пройдут консультации о двухлетней службе по призыву

Ранее в парламенте уже звучали предложения о возвращении к прежней практике, когда на срочную службу призывали на два года.
«Конечно, я поддерживаю это. Обязательно надо вводить двухлетний срок (срочной) службы», — сказал Бондарев РИА Новости в четверг.
«Поэтому я приветствую такое предложение, думаю, это абсолютно правильно», — сказал парламентарий.
Он пояснил, что пока идет обсуждение этого вопроса. «Я думаю, будем (комитет СФ) советоваться с министерством обороны, с другими силовыми структурами, где предусмотрена служба по призыву. Я думаю, это все будет поддержано, другого нам не дано», — сказал Бондарев.
Он уверен — «жизнь сама подсказывает, что надо это сделать».
При этом сенатор затруднился спрогнозировать сроки, когда такое решение, в случае его одобрения, может быть принято.
Парламентарий также считает, что служба на кораблях Военно-морского флота также должна идти два года.
Ранее призывники служили в сухопутных войсках два года, в ВМС — три года.