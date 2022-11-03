Шедевр голландского художника провисел 75 лет вверх тормашкамиПриглядевшись, куратор музея в Германии обнаружила, что полосы на картине приклеены странным образом
Фоторепортажи
14Выбраны лучшие пейзажи 2022 года
19Победители Wildlife Photographer of the Year 2022
Главное
Спецоперация на Украине
12:23 (мск), источник: © РИА Новости

В комитете Совфеда пройдут консультации о двухлетней службе по призыву

МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Глава оборонного комитета Совфеда Виктор Бондарев высказался за возвращение в России двухлетнего срока службы по призыву, комитет проведет консультации с силовыми ведомствами.

Источник: РИА "Новости"

Ранее в парламенте уже звучали предложения о возвращении к прежней практике, когда на срочную службу призывали на два года.

«Конечно, я поддерживаю это. Обязательно надо вводить двухлетний срок (срочной) службы», — сказал Бондарев РИА Новости в четверг.

По его словам, техника совершенствуется, мир движется вперед, в Вооруженные силы поступают новые системы, новые комплексы, и «за один год освоить их невозможно».

«Поэтому я приветствую такое предложение, думаю, это абсолютно правильно», — сказал парламентарий.

Он пояснил, что пока идет обсуждение этого вопроса. «Я думаю, будем (комитет СФ) советоваться с министерством обороны, с другими силовыми структурами, где предусмотрена служба по призыву. Я думаю, это все будет поддержано, другого нам не дано», — сказал Бондарев.

Он уверен — «жизнь сама подсказывает, что надо это сделать».

При этом сенатор затруднился спрогнозировать сроки, когда такое решение, в случае его одобрения, может быть принято.

Парламентарий также считает, что служба на кораблях Военно-морского флота также должна идти два года.

Во время загрузки произошла ошибка.

Ранее призывники служили в сухопутных войсках два года, в ВМС — три года.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Newsweek: Россия превратила 'великую победу' Запада в большой провал
'Об этом уже говорят открыто'. Что начинается в Херсонской области
Возрастное ограничение 18+
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта
Совет Федерации