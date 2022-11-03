«Не пороть горячку». В Госдуме оценили идею увеличить срок службы в армии

Шеремет пояснил, что нынешний формат не подразумевает под собой качественной подготовки солдата. «В течение года обучить и подготовить очень сложно и проблематично. А вот два года — вполне оптимальный вариант», — рассказал парламентарий.
По его словам, увеличение срока службы в армии является своевременной и необходимой мерой, которую необходимо внедрить в кратчайшие сроки «для повышения боеготовности нашей армии».
Председатель комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев позже заявил, что по инициативе увеличить срок службы в армии до двух лет запланированы консультации, идея, вероятно, будет поддержана. «Конечно, я поддерживаю это. Обязательно надо вводить двухлетний срок [срочной] службы», — сказал он, отметив, что освоить за год поступающую в Вооруженные силы новую военную технику невозможно.
Депутат Госдумы Анатолий Вассерман («Справедливая Россия — Патриоты — За правду») рассказал RTVI, что он, как член думского комитета Госдумы по просвещению, знает, что в обучении многое зависит от методик и, если они правильные, то срок получения знаний может сократиться в несколько раз.
«Поэтому я бы прежде всего поинтересовался у людей, знакомых с военным обучением, можно ли усовершенствовать учебные методики, чтобы те же навыки, какие сейчас складываются в человека в течении года, изложить, скажем, за полгода или три месяца. Я не говорю о сокращении срока службы, потому что военнослужащий должен не только учиться, но и реально защищать Родину. Но бездумно наращивать срок службы тоже не стоит. Известно ведь, что работа чаще всего занимает отведенное на нее время, поэтому нужно посоветоваться с разработчиками методик военного обучения», — пояснил он.
По словам лидера КПРФ Геннадия Зюганова, эффективное военное обучение должно начинаться с начальной военной подготовки в школах, и только после внедрения этой методики можно перейти к обсуждению других изменений.
«В нашей газете “Правда” есть развернутое предложение Союза офицеров и нашего объединения. В нем мы говорили о том, что [военное] обучение должно начинаться с курса военной подготовки в начальных школах, потом вузах и так далее. Если у вас есть начальная подготовка, то вы быстро справитесь с задачами, которыми вам поставят, когда призовут в армию. А если вы пришли и ничего не умеете, то это другой вопрос», — подчеркнул лидер КПРФ.
Замглавы комитета Госдумы по обороны Юрий Швыткин («Единая Россия»), в свою очередь, считает правильной идею Шеремета увеличить срок срочной службы до двух лет. По его словам, такое мнение звучит не в первый раз: например, неделю назад об этом говорил сенатор Владимир Джабаров, и тогда депутат его поддержал. Кроме того, этот вопрос также поднимался в прошлом созыве Госдумы, напомнил Швыткин.
Двухгодичный срок прохождения службы, конечно, нужно ввести, особенно с учетом сегодняшней ситуации с проведением СВО. Сейчас из года на учебку уходит три месяца. Это очень маленький срок, за который солдат не успевает закрепить соответствующие навыки и знания.
Юрий Швыткинзамглавы комитета Госдумы по обороны («Единая Россия»)
Член комитета Госдумы по обороне Андрей Гурулев («Единая Россия») не исключил, что инициатива увеличить срок срочной службы с одного года до двух лет может быть рассмотрена в парламенте.
«Примерно месяц назад я в одном из интервью говорил, что теория и практика показала: за год мы подготовить солдата настолько эффективно, как бы хотелось, не получается. Поэтому 2 года — это оптимальный срок службы. Тем более сейчас, когда нам нужно готовить мобилизационный резерв. Это здравое предложение. Если его внесут, то будем рассматривать. Я лично за», — сказал он.
В ЛПДР считают, что инициатива о возобновлении двухлетней срочной службы в армии вызовет «отторжение у граждан особенно на фоне проблем мобилизации».
«Начиная с 16 века срок службы в российский армии только сокращался, и мы не слышим веских аргументов, чтобы запускать этот процесс вспять. Вместо “пожарных” мер, нужно продолжать создавать профессиональную армию, которая будет укомплектована по последнему слову, мотивирована и подготовлена», — говорится в заявлении фракции, которое пресс-служба ЛДПР предоставила RTVI.
Во фракции напомнили, что в 2006 году решение о переходе к службе в один год обосновывалось созданием контрактной армии. «А также такими издержками двухлетней службы, как неизбежная дедовщина: новобранцы становились жертвами т.н. “дедов”, которые уже отслужили первый год. В 1990-е годы это омерзительное явление было повальным», — отметили депутаты.
По их мнению, двухлетний срок службы сам по себе не влияет на численность Вооруженных сил, но при этом «второгодникам» на срочной службе реально заняться нечем.
«В ходе возникшей дискуссии предлагаем параллельно рассмотреть и наше предложение — ввести ускоренный курс молодого бойца, в течение которого не подлежащие призыву граждане — обучались бы основам воинской службы и умению обращаться с разными типами вооружения. Тем самым количество имеющих базовый военный опыт в стране заметно вырастет, но мы избежим издержек увеличения продолжительности срочной службы», — добавили в ЛДПР.
Экс-сенатор, замглавы комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов (ЛДПР) напомнил, что, когда сокращался срок службы с двух лет до одного года, все это поддержали, включая сенаторов и депутатов Госдумы.
«Это воспринималось как некая победа, особенно матери призывников радовались. Также звучали сообщения от властей, что это нужно, потому что мы планируем перейти на контрактную армию, а поэтому солдатам-срочникам хватит и одного года. И все эти годы не было никаких официальных подвижек, чтобы внести изменения. Публичных высказываний от Минобороны России на эту тему я не помню, во всяком случае. Кроме того, вводилась альтернативная служба, то есть шла определенная либерализация процессов», — отметил парламентарий.
По его мнению, разговоры о повышении срока службы носят ситуативный характер. «То есть если бы не было проведения СВО, возможно, никто бы этого и не предлагал. Не очень понятно, из чего исходят авторы таких идей. Срочников ведь в зону СВО, насколько нам известно, отправлять никто не собирается. Я бы мог понять, если бы их туда отправили, против чего я категорически выступаю, и они там по каким-то причинам неудовлетворительно себя проявили. Не умели обращаться с оружием, несли высокие потери и так далее».
Леонов также считает, что действующих сил армии вполне достаточно для выполнения поставленных руководством России задач на Украине.
«Когда человек служит год в армии, он вполне может для себя решить, оставаться ему или нет. Если он хочет посвятить себя этому, то подписывает контракт и становится профессиональным военным. Зачем на это отводить два года, не совсем ясно».
Я предлагаю поступить так: не пороть горячку и с холодным, трезвым умом обсудить этот вопрос после завершения конфликта на Украине. Пусть аналитики проверят, действительно ли год армии негативно отразился на боеспособности армии. И если эксперты подтвердят, что да, есть связь одного с другим, а общество поддержит такие перемены, то мы будем принимать эти решения [о повышении срока срочной службы].
Сергей Леоновзамглавы комитета Госдумы по охране здоровья (ЛДПР)
В начале XX века срок действительной службы в пехоте и пешей артиллерии составлял 3 года, в других родах сухопутных войск — 4 года, во флоте — 5 лет. От службы освобождались по состоянию здоровья и некоторые служители церкви.
В 1918 году было издано постановление 1918 года «О принудительном наборе в Рабоче-Крестьянскую Красную Армию». Согласно документу, в армию призывались все, кто достиг 18 лет. В 1930 году был принят закон «Об обязательной военной службе», согласно в армию призывались только трудящиеся, а на нетрудовые классы возлагалось обслуживание армии.
В конце 1940-х годов, после окончания Великой Отечественной войны, был принят закон о призыве граждан мужского пола один раз в год в ноябре-декабре. Также были введены новые сроки службы: в сухопутных войсках и военно-воздушных силах — 3 года, в военно-морском флоте — 4.
В 1968 году срок срочной службы сократился до двух лет в сухопутных войсках и до трех — в ВМФ. Выпускники институтов, не получившие военной подготовки, служили 1 год. Также был введен весенний призыв.
В настоящее время основным законодательным актом для призывников является Федеральный закон от 28 марта 1998 года «О воинской обязанности и военной службе». Согласно внесенным поправкам, с 2008 года срок прохождения военной службы по призыву в ВС РФ для российских граждан мужского пола составляет 1 год.