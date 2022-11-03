19:31 (мск), источник: Lenta.Ru
Чехия признала российский режим «террористическим»
Комитет парламента Чехии по иностранным делам признал режим правительства России «террористическим». Об этом сообщают Ceske noviny.
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Резолюцию поддержали 12 из 14 депутатов комитета.
Парламентарии осудили атаки на ключевые объекты украинской инфраструктуры и заявили о непризнании референдумов о вхождении в состав России новых регионов. Также депутаты отметили, что разговоры о возможном применении ядерного оружия создает угрозу не только для жителей Украины, но и для всего европейского континента. Авторы резолюции считают, что Россия представляет серьезную опасность для европейцев.
Ранее власти России «террористическим режимом» признала Польша. 85 польских сенаторов единогласно выступили в поддержку документа, в котором говорится об осуждении действий России на территории Украины. Кроме того, сенат призвал мировое сообщество помочь Международному уголовному суду в расследовании дел виновных в преступлениях на Украине. Аналогичное заявление в адрес России принял также парламент Эстонии. Все 88 депутатов проголосовали за признание России «террористическим государством», воздержавшихся или проголосовавших против не было.