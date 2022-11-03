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22:17 (мск), источник: ТАСС

Путин подписал указ о единовременной выплате мобилизованным и контрактникам

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин подписал указ о единовременной денежной выплате в размере 195 тыс. рублей мобилизованным и военнослужащим, заключившим контракт на прохождение военной службы в Вооруженных силах РФ с момента объявления частичной мобилизации 21 сентября. Соответствующий документ опубликован в четверг на официальном интернет-портале правовой информации.

Источник: Reuters

«В целях предоставления дополнительных мер социальной поддержки военнослужащим, проходящим военную службу по контракту в Вооруженных силах Российской Федерации, постановляю: установить гражданам Российской Федерации, призванным на военную службу по мобилизации в Вооруженные силы Российской Федерации, военнослужащим, проходившим военную службу по призыву в Вооруженных силах Российской Федерации (за исключением военнослужащих, замещающих воинские должности курсантов военных профессиональных образовательных организаций, военных образовательных организаций высшего образования, находящихся в ведении Министерства обороны Российской Федерации), иным гражданам Российской Федерации (иностранным гражданам), которые заключили в период проведения специальной военной операции контракт о прохождении военной службы в Вооруженных силах Российской Федерации сроком на один год и более, единовременную денежную выплату в размере 195 тыс. рублей», — говорится в документе.

«Настоящий указ распространяется на правоотношения, возникшие с 21 сентября 2022 года» — указано в тексте документа.

Согласно указу, порядок осуществления выплаты определит правительство РФ.

Президент РФ Владимир Путин 21 сентября подписал указ о проведении в стране частичной мобилизации. 28 октября министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил президенту о ее завершении. По словам Шойгу, были призваны 300 тыс. человек, никаких дополнительных заданий в рамках частичной мобилизации не планируется.

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