Боррель оценил общую помощь Украине в €22 млрд

«Европейский союз уже выделил 22 млрд евро на поддержку Украине. 22 миллиарда евро! И я не считаю военную помощь со стороны стран-членов, предоставленную в двустороннем порядке. Я считаю только 3 млрд евро, выделенные (на поставки оружия.— “Ъ”) через Европейский фонд мира, и 19 млрд евро на финансовую и экономическую поддержку Украины, предоставление гуманитарной помощи украинцам, чтобы они смогли перенести зиму», — сказал Боррель (цитата по ТАСС).
Глава европейской дипломатии считает, что ЕС не должен останавливать финансовую поддержку Киева.
4 октября газета The Financial Times сообщила, что Украина в 2023 году рассчитывает получить от международных партнеров $38 млрд бюджетной помощи (по $3,5 млрд в месяц). Как отмечает издание, власти Украины попросили ЕС, чтобы его финансовая поддержка была более «стабильной и предсказуемой».