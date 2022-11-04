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05:02 (мск), источник: Lenta.Ru

США понадеялись на недопущение Россией и Китаем ядерных испытаний КНДР

Власти США надеются, что Россия и Китай используют свое влияние в вопросе возобновления КНДР ядерных испытаний и не допустят их проведения. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.

Источник: Reuters

По данным агентства, возможные сроки ядерных испытаний в КНДР неизвестны. Собеседник агентства выразил мнение, что американская сторона обладает «высокой степенью уверенности» в том, что Пхеньян уже провел подготовительную работу для этого.

«Китай и Россия уже давно выступают против ядерной программы КНДР. Поэтому… мы считаем и, конечно, ожидаем, что они будут использовать свое влияние, чтобы заставить КНДР не проводить ядерные испытания», — допустил чиновник американской администрации.

Ранее МИД Северной Кореи на фоне очередных военных учений Южной Кореи и США обвинил Вашингтон в подготовке к ядерной войне. Позже северокорейское внешнеполитическое ведомство заявило о том, что факты указывают на начало финальной фазы сценария ядерной войны КНДР и США.

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