Антонов допустил распространение потолка цен на газ и металлы

Посол России в США Анатолий Антонов не исключил, что западные страны попытаются распространить потолок цен на газ, а потом на металлы и другие товары. Об этом он написал в статье для издания The National Interest.
Антонов назвал «ценовой потолок» на российскую нефть «рецептом для “сохранения лица”». Подобные шаги, по его словам, заводят мировую экономику «в еще более темные уголки этого своеобразного Кносского лабиринта», тогда как «обещанная всем нить Ариадны» — готовность России поставлять нефть себе в убыток — «с самого начала была не более чем мифом».
«Призываем понять простую вещь: если механизм все-таки заработает, никто не может гарантировать, что в дальнейшем его действие не попытаются распространить на газ, потом — металлы, а в итоге — на любые товары, оказавшиеся в фокусе политического внимания западных столиц», — полагает Антонов.
Посол также отметил, что ситуацию на энергорынках усугубляет взрыв газопроводов «Северный поток». По его мнению, целью диверсии был «окончательный разрыв взаимовыгодных энергетических связей Европы с Россией» и перевод потребителей на более дорогие ресурсы. «Будь то иностранный СПГ или новые “чистые” технологии. В убытке, так или иначе, оказываются рядовые граждане и промышленные предприятия. Ускоряется процесс деиндустриализации европейского континента», — пояснил он.
Посол указал, что выгоды для США очевидны. «Особенно на фоне заявляемого Вашингтоном стремления замкнуть на себя товарные цепочки. Ограничивать их только поставщиками из “правильных” юрисдикций», — добавил он.
Агентство Reuters со ссылкой на источники сообщило, что страны G7 и Австралия договорились установить фиксированный потолок цен на российскую нефть. Его будут пересматривать «по мере необходимости». Страны опасаются, что плавающая цена, привязанная к уровню ниже эталона Brent, может позволить России обойти ограничения.
В начале октября ЕС включил в восьмой пакет санкций против России предельную цену на российские энергоносители. Цены на нефть ограничат с 5 декабря, а на нефтепродукты — с 5 февраля. Месяцем ранее о введении ценового потолка договорились страны «Большой семерки». Глава Минфина США Джанет Йеллен предлагала ограничить ее $60.
Страны Евросоюза обсуждают и лимит цен на газ, но согласовать ограничения до сих пор не удалось.