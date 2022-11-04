Медведев рассказал, за что и против кого воюет Россия

По словам Медведева, России не нужны чужие территории, «но есть наша земля, которая для нас священна, на которой жили наши предки и на которой сегодня живут наши люди». Россия воюет «за всех своих, за свою землю, за свою тысячелетнюю историю», пояснил политик. Сражение идет против тех, кто «ненавидит нас, кто запрещает наш язык, наши ценности и даже нашу веру, кто насаждает ненависть к истории нашего Отечества», заявил Медведев. По его мнению, против страны сейчас выступает «часть умирающего мира».
От России отказались «некоторые испугавшиеся партнеры», которые были не друзьями, а «случайными попутчиками», добавил он. Медведев добавил, что «пробуждения» РФ ждали страны, «изнасилованные повелителями тьмы, рабовладельцами и угнетателями, которые грезят своим чудовищным колониальным прошлым и жаждут сохранения своей власти над миром».
Ранее политик говорил, что Россия никому не позволит отторгнуть новые регионы и будет защищать их жителей. Президент РФ Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам референдумов, после чего подписал договоры с главами ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей о принятии регионов в состав России. После этого были опубликованы федеральные законы о принятии этих регионов в состав РФ.