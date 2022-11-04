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12:31 (мск), источник: Коммерсантъ

Миллиардер Рубен Варданян возглавил правительство Нагорного Карабаха

Президент непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) Араик Арутюнян подписал указ об освобождении Артака Бегларяна с поста государственного министра. На должность главы правительства назначен бывший руководитель компании «Тройка Диалог» и первый президент московской школы управления «Сколково» Рубен Варданян. Об этом сообщает пресс-служба главы республики.

Источник: РИА "Новости"

В начале сентября Рубен Варданян сообщил о намерении отказаться от российского гражданства и переехать в Нагорный Карабах. После этого глава НКР предложил Варданяну занять должность главы правительства республики.

По словам Варданяна, решение стать главой правительства он принял после встреч с жителями Нагорного Карабаха, политическими и общественными деятелями республики, которые убедили его в том, что они поддерживают его кандидатуру на пост госминистра.

10 ноября 2020 года Азербайджан и Армения при посредничестве России заключили трехстороннее соглашение о прекращении войны в Нагорном Карабахе.

Согласно договоренности, в регион были направлены 1960 российских миротворцев, а армянские военные должны были полностью покинуть территорию.

В августе 2022 года Азербайджан провел в Нагорном Карабахе операцию «Возмездие», объяснив это вооруженной провокацией с армянской стороны. Азербайджанские силы в конце августа заняли город Лачин и несколько соседних сел, перекрыв Лачинский коридор, который связывал Армению и Нагорно-Карабахскую республику.

31 октября премьер-министр Армении Никол Пашинян, президент Азербайджана Ильхам Алиев и президент России Владимир Путин встретились в Сочи для обсуждения ситуации в Нагорном Карабахе. Никол Пашинян выразил готовность разблокировать региональные коммуникации с Азербайджаном.

НКР признана только тремя государствами, не являющимися членами ООН: Абхазией, Южной Осетией и Приднестровьем.

Милена Костерева

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