Миллиардер Рубен Варданян возглавил правительство Нагорного Карабаха

В начале сентября Рубен Варданян сообщил о намерении отказаться от российского гражданства и переехать в Нагорный Карабах. После этого глава НКР предложил Варданяну занять должность главы правительства республики.
По словам Варданяна, решение стать главой правительства он принял после встреч с жителями Нагорного Карабаха, политическими и общественными деятелями республики, которые убедили его в том, что они поддерживают его кандидатуру на пост госминистра.
Согласно договоренности, в регион были направлены 1960 российских миротворцев, а армянские военные должны были полностью покинуть территорию.
В августе 2022 года Азербайджан провел в Нагорном Карабахе операцию «Возмездие», объяснив это вооруженной провокацией с армянской стороны. Азербайджанские силы в конце августа заняли город Лачин и несколько соседних сел, перекрыв Лачинский коридор, который связывал Армению и Нагорно-Карабахскую республику.
31 октября премьер-министр Армении Никол Пашинян, президент Азербайджана Ильхам Алиев и президент России Владимир Путин встретились в Сочи для обсуждения ситуации в Нагорном Карабахе. Никол Пашинян выразил готовность разблокировать региональные коммуникации с Азербайджаном.
НКР признана только тремя государствами, не являющимися членами ООН: Абхазией, Южной Осетией и Приднестровьем.