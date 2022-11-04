Путин заявил о необходимости вывезти гражданских из опасных районов Херсона

«Сейчас, конечно, тех, кто проживает в Херсоне, нужно убрать из зоны наиболее опасных действий, потому что гражданское население не должно страдать от обстрелов, от каких-то наступательных, контрнаступательных, прочих мероприятий, связанных с военными действиями», — сказал президент.
По словам Владимира Путина, приехавшие с Украины беженцы «просятся на работу». Он сообщил, что российские власти работают над выдачей им российских документов в упрощенном порядке.
Кроме того, на встрече с волонтерами Владимир Путин рассказал, что ночью он обсуждал вопросы восстановления Донбасса. Президент назвал Мариуполь «древним русским городом». По его словам, там есть над чем работать.
Накануне замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов сообщил о возможном выходе российских войск из Херсона. По его словам, войска перейдут на левый берег Днепра. В связи с этим замглавы администрации региона еще раз попросил жителей эвакуироваться.
Власти Херсонской области объявили об эвакуации из города на левый берег Днепра 18 октября. Позже зону эвакуации расширили на 15 км вдоль левобережья. 28 октября в администрации региона объявили, что закончили эвакуацию населения из зоны обстрелов. На тот момент было эвакуировано 70 тыс. человек. 2 ноября власти региона приняли решение прекратить движение транспорта через Днепр.